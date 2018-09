Tīna Lūse: Ar zaļā iepirkuma kritērijiem ir jāveicina nelegāli uzkrāto riepu pārstrāde Latvijā

Foto: Privātais arhīvs

Laikā, kad valsts piedzīvo ekonomisko izaugsmi, ir svarīgi plašāk paskatīties uz procesiem sabiedrībā, tai skaitā uz to, cik atbildīgi un pārdomāti izmantojam resursus. Ir skaidrs, ka agrākais ekonomikas izaugsmes lineārais modelis vairs neder mūsdienu sabiedrības vajadzībām. Mēs daudz runājam par pāreju uz aprites ekonomiku, tomēr ir nepieciešama daudz mērķtiecīgāka valsts rīcība, lai to iedzīvinātu. Atbilstošs normatīvais regulējums un valsts pasūtījumi ir galvenie instrumenti, lai to panāktu.