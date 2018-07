Kāpēc mēs uzskatām, ka uzticēšanās un sarunas ir būtiskas, – DELFI festivālā ‘Lampa’

Piektdienas vakarā Cēsu pils parkā notika pirmā DELFI organizētā saruna "Kā iespējama uzticēšanās starp Rietumiem un Austrumiem?". Bez tiem aptuveni 150 cilvēkiem, kas atradās teltī "Apgaismo" un redzēja sarunu klātienē, to vēl latviešu un krievu valodas portālos DELFI tiešraidē un vēlāk arhivētu noskatījās vēl aptuveni seši tūkstoši interesentu, kā arī vēl noteikti daudzi to skatījās citās platformās, kurās bija pieejama "LMT Straume" tiešraide. Sarunā piedalījās "Rīgas Laika" izdevējs Arnis Rītups un divi spoži domātāji no Krievijas – Jefims Ostrovskis un Broņislavs Vinogorodskis. Vairums interesentu pēc diskusijas sarīkoja aplausu vētru un steidza fotografēties un saņemt autogrāfus.