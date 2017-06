Laimīga un zinoša ģimene – 'Cālis' skolo topošos un jaunos vecākus

Brīdis, kad mamma un tētis izdzird pirmos sava bērniņa brēcienus un ierauga mazo, sārto sejiņu, kam tikko atklājusies pasaule, ir viens no skaistākajiem vecāku mūžā. Taču līdz tam ved sagatavošanās un gaidu pilns ceļš. Tā kā mūsdienās ir iespējams apmaldīties informācijas gūzmā, nereti nepieciešams kāds palīgs, kas pastāsta, parāda, nomierina ar padomu un iedrošina. Šī iemesla dēļ lielākais Latvijas ģimenes portāls “Cālis.lv” gada pirmo pusi pasludināja par apmācību laiku un aicināja savus lasītājus un foruma lietotājus – topošos un jaunos vecākus – uz nodarbībām, kurās apgūt visu svarīgāko par bērnu aprūpi un partnerattiecībām pēc tam, kad ģimenē ienācis mazulis.



Bērniņa ienākšana ģimenē liek ne tikai tauriņiem lidot vēderā, bet arī domāt par daudz un dažādām tēmām, kas saistītas ne vien ar gaidību laiku, bet arī pirmajiem bērna dzīves mēnešiem, aprūpi, barošanu un citām svarīgām lietām. Lai informētu jaunos vecākus, DELFI ģimenes portāls “Cālis.lv” sadarbojās ar ģimenes veselības centra “Vivendi” speciālistiem un izveidoja Vecāku skolu. No februāra līdz maijam ik mēnesi viena trešdiena tika veltīta pusotru stundu ilgai nodarbībai. Četrās mājīgā atmosfērā aizvadītās lekcijās bija iespēja uzzināt ne tikai to, kas stāstāms speciālistiem, bet arī iztaujāt nodarbību vadītājus, lai noskaidrotu kādu jautājumu, kas nodarbinājis jaunās mammas vai tēta prātu.Turklāt, kā mēs novērojām, jautājumu bija ne mazums! Lai mazliet pietuvinātu brīžiem anonīmos, bet ļoti zinātkāros foruma lietotājus saturīgām klātienes sarunām, DELFI piedāvāja iespēju reģistrētajiem foruma lietotājiem Vecāku skolu apmeklēt bez maksas. Tas arī veicināja lielo interesi – iepriekšējās pieteikšanās laikā brīvās vietas aizpildījās ātri.

To, ka foruma dalībniekiem šādas klātienes lekcijas bija nepieciešamas, apliecina arī statistika – kopš 2017. gada februāra, kad aicinājām pieteikties lekcijām, "Cālis.lv" forumā reģistrējušies 1472 jauni lietotāji, izveidoti vairāk nekā trīs tūkstoši jaunu tēmu un pievienoti 340 tūkstoši komentāru.



Katrā nodarbībā pulcējās ap 16 topošo un jauno māmiņu, kas līdzi atveda ne vien mazos ķiparus, bet arī skubināmos tētus, lai arī viņi uzzinātu ko vērtīgu un jaunu. Līdz ar to nodarbībās netrūka nedz zīdaiņu dudināšanas, nedz pusgadnieku čalošanas. Tas lieliski sasaucās ar nodarbību cikla galveno mērķi – iepazīstināt vecākus ar vērtīgu informāciju tieši par bērniem līdz viena gada vecumam.

Lekcija par uzturu un kolikām

Pirmajā lekcijā pediatrs Egils Zālītis pastāstīja par divām tēmām: zīdainīti mokošajām kolikām un katra bērniņa biedu – pārtikas alerģiju, tās simptomiem un aktuālākajiem pētījumiem. "Tā kā gaidu pirmo mazuli, stāstījums ļoti palīdzēja gūt priekšstatu par šo tēmu," par Zālīša lekciju izteicās kāda apmeklētāja. Savukārt uztura speciāliste Liene Sondore dalījās ar svarīgāko par to, kādai jābūt augoša mazuļa ēdienkartei otrajā dzīves pusgadā. Viņa arī lekcijas laikā norādīja, ka, modē nākot veģetārajam un vegānajam uzturam, vecāki to cenšas piemērot arī mazuļa ēdienkartei, kas sešus mēnešus vecam zīdainim gluži neder. Sondore šādu viedokli argumentēja ar to, ka mazulim ir nepieciešamas organismam svarīgas uzturvielas, lai viņš varētu pilnvērtīgi augt, un to var panākt tikai ar sabalansētu ēdienkarti.

Kas vecākiem jāņem vērā par modernajām tehnoloģijām?

Modernajām tehnoloģijām aizvien straujāk ienākot mūsu ikdienā, nav nejaušība, ka šī tēma izskanēja arī Vecāku skolā, tētiem un mammām stāstot par to ietekmi uz bērna attīstību un atbildot uz tik vienkāršo jautājumu – kad bērnam drīkst dot viedierīci? Kā lekcijā norādīja pediatrs Egils Zālītis, neviena tehnoloģija nevar aizstāt saskarsmi, tāpēc ekrānus mazajām acīm ieteicams rādīt ne agrāk par divu gadu vecumu, kad bērns tajos redzēto spēj sasaistīt ar realitāti. Arī statistika ir skarba – 73,1 procents bērnu pie kādas no ierīcēm pavada no vienas līdz pat trīs stundām dienā. Klīniskā psiholoģe Kristīne Dūdiņa šajā lekcijā arī uzsvēra, ka pirmajā dzīves gadā pavisam noteikti nav nepieciešams stimulēt bērna uztveri ar tehnoloģijām – mazulis jau dažu mēnešu vecumā ar savām actiņām vien spēj veidot likumsakarības, vienkārši vērojot apkārtni.

Pāru attiecības grūtniecības un pēcdzemdību laikā

Topošajiem un jaunajiem vecākiem bieži vien pirmajā vietā ir atvasīte. Tas savukārt nereti noved pie tā, ka tiek aizmirsts par visupirmo, kas palīdzējis bērniņu radīt, – savstarpējām attiecībām. Tāpēc trešo lekciju veltījām tieši pāra saskarsmei gan pirms bērniņa nākšanas pasaulē, gan pēc. Pēc dzemdībām mainās viss, lekcijas laikā uzsvēra psihiatre Inga Zārde. Viens no bubuļiem, par ko runājam reti, ir pēcdzemdību depresija. Par to, cik daudz jauno māmiņu ar to saskaras, datu nav, tomēr forumu temati un psihiatres novērojumi liecina, ka šīs skumjas var piemeklēt sievieti gan uzreiz pēc dzemdībām, gan 4–6 nedēļu laikā. Tomēr speciāliste mierina – jo ātrāk atpazīsi simptomus, jo ātrāk ar tiem tiksi galā un būsi ceļā uz laimīgu ģimenes dzīvi. Par ne tik rožaino realitāti runāja arī ārste un psihoterapeite Ilze Sestule. Viņa ieteica nekautrēties no nezināšanas un nomierināja, ka ne vienmēr velns ir tik melns, kā to mālē, – galvenais ir lūgt palīdzību, uzslavēt partneri par labi padarītu darbu un apzināties, ka ideālu vecāku un bērnu nav.

Informācijas noderīgumu apstiprināja arī kāda jaunā mamma: "Lieliskas lektores, vērtīga informācija, patīkams un viegli uztverams pasniegšanas veids, praktiski piemēri."

Kāda cita mamma savukārt novērtēja to, ka ārstes lekcijas laikā dalījušās tieši ar personīgo pieredzi, kas kliedējis bažas un apliecinājis mūžseno patiesību – ar mani viss ir kārtībā!

Mazo un mammu kustības

Vecāku skolu noslēdzām visai aktīvi – uz pēdējo nodarbību ieradās mammas ar savām atvasītēm, kas piečaloja visu telpu un kopā rotaļājās līdz pat brīdim, kad bija jādodas mājās. Mazuļu priecīgās nodarbes lieliski saskanēja ar lekcijas tēmu – fizioterapeite Zane Paiča ne tikai stāstīja par piemērotākajām rotaļlietām mazulim līdz 12 mēnešu vecumam, bet līdzi bija atnesusi arī uzskates materiālus. Mazās roķeles tā vien stiepās pēc bumbiņām, trauciņiem un mīkstajiem grabulīšiem, liekot mammām dalīt uzmanību divos virzienos. Vienā, lai dzirdētu, kas fizioterapeitei stāstāms, bet otrā – lai saganītu mazos rakarus. Tas arī sasaucās ar veselības centra “Vivendi” fizioterapeites Montas Puides rādītajiem vingrojumiem, lai mammas pēc mazuļu nēsāšanas varētu atslābināt sāpošo muguru, kaklu un rokas. Varam teikt, ka Vecāku skola, pēc apmeklētāju izteiktā vērtējuma, ir bijis noderīgs pasākums, kas ne tikai skoloja tos, kam ir daudz jautājumu, bet ļāva socializēties un rast kontaktu ne tikai ar speciālistiem, bet arī citiem vecākiem.

Lana Savinova - privātais arhīvs "Gaidību laikā centos iegūt maksimāli daudz objektīvas informācijas, apmeklējot lekcijas par dažādām grūtniecības un pēcdzemdību posmam aktuālām tēmām. Forumi un "Google" ne vienmēr ir uzticami informācijas avoti, tāpēc lekcijas klātienē ar profesionāļiem likās ļoti noderīgas. Pirmo lekciju apmeklēju februārī, un tā bija par zīdīšanas un piebarošanas tematiku. Priecājos, jo, lai gan tobrīd vēl zīdīšana nelikās nekas grūts, bērniņam piedzimstot, saskāros ar problēmām, kuras pārvarēt palīdzēja tieši lekcijās iegūtā informācija," pastāstīja jaunā māmiņa Lana Savinova, kuru uz Vecāku skolas apmeklējumu iedrošinājusi draudzene.

"Kopumā lekcijas vērtēju kā lielisku iespēju sagatavoties jaunajai lomai, speciālisti labi tika galā ar uzdotajiem jautājumiem. Domāju, ka daudzas jaunās mammas vēl īsti nezina, kādus jautājumus uzdot, un daudzi rodas jau pēc tam, kad bērniņš ir nācis pasaulē."



Lana arī atklāja, ka cer – nākotnē būs iespēja apmeklēt vēl kādu nodarbību, kas palīdzēs uzzināt vairāk par bērniņa attīstību.

Klātienes nodarbības – vērtīga palīdzība jaunajiem vecākiem

Agita Lazdiņa. Foto: Juris Bērziņš - Soms “Šādas lekcijas ļauj jaunajiem un topošajiem vecākiem iegūt vērtīgu informāciju no ārstiem, medicīnas profesionāļiem, kuri ikdienā sastopas ar ļoti dažādiem pacientiem un problēmsituācijām. Jaunajiem vecākiem ir iespēja klātienē saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem, uzklausīt citu pieredzi, lai kļūtu iespējami prasmīgāki un zinošāki, spētu labāk izprast sava bērna vajadzības un ģimenes dzīve veidotos saskanīgāka un mierīgāka. Tāpēc uzskatu, ka šādu nodarbību esamība ir noderīga un būtu īstenojama arī turpmāk,” skaidro veselības centra “Vivendi” direktore Agita Lazdiņa. Viņa arī piebilst, ka vecāki bieži meklē palīdzību internetā un forumos, retāk – vēršoties pie speciālista. “Tomēr jāņem vērā, ka internets nav individuāla konsultācija, kurā tiek apskatīta konkrēta situācija un sniegti individuāli ieteikumi. Katrs bērniņš ir unikāls, arī vecāki ir atšķirīgi, katram ir sava apkārtējā vide, dažādas ietekmes, tāpēc ieteikumiem būtu jābūt pielāgotiem, ņemot vērā visus apstākļus.” Agita Lazdiņa arī pievērš uzmanību tam, ka bērnu ārsts individuālā konsultācijā sniegs visu nepieciešamo informāciju, kas balstīta uz bērniņa veselības stāvokli, izvērtējot riskus un citus faktorus. Tas arī nesagādās nepatīkamus pārdzīvojumus visai ģimenei. Runājot par Vecāku skolas nodarbībās apspriestajiem tematiem, Agita Lazdiņa pieminēja, ka pēcdzemdību skumjas jeb depresija skar lielu daļu jauno māmiņu – pat 80%, taču tas nenozīmējot, ka visas mammas meklē palīdzību pie speciālistiem. Tā joprojām ir tabu tēma, par kuru runāt izvairās daudzi. Ja arī jaunos vecākus nomāc citas raizes, speciāliste norāda, ka ikviens pediatrs, ārsts vai kāds cits speciālists, pie kura vērsīsimies, palīdzēs kliedēt mītus, iedrošinās un tiks galā ar problēmu.

Tā kā nodarbībās dalībnieku skaits bija ierobežots, "Cālis.lv" ar tajās iegūto informāciju neskopojās un vērtīgāko publicēja portālā, lai jebkuram interesantam būtu iespēja uzzināt speciālistu padomus. Dažādo tēmu noderīgumu apliecināja arī tas, ka lasītākie ir raksti par bērna piebarošanu otrajā dzīves pusgadā, pēcdzemdību perioda tumšajām un gaišajām pusēm, kā arī vides ietekmi uz zīdaiņa attīstību. Īstenu vētru komentāros gan sacēla raksts par to, ka zīdaiņiem un maziem bērniem nav piemērots vegānu un svaigēdāju uzturs, par ko pirmajā Vecāku skolas nodarbībā runāja uztura speciāliste Liene Sondore.