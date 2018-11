Gādājot par to, lai receptes nepaliek tikai "uz papīra", Tasty.lv ir parūpējies par gan par ērtu nepieciešamo produktu kalkulatoru pie ikvienas receptes, gan dizainu, kas pielāgojas jebkurai ierīcei, jo mēs taču labi zinām, ka bez "mobilā asistenta" virtuvē bieži vien neiztikt.

Realizēt ideju par savu recepšu portālu DELFI uzsāka 2013. gadā, un divu mēnešu laikā tapa Tasty.lv. Pamatakmens tam bija 5015 receptes no Cālis.lv Virtuves foruma un DELFI Sievietēm arhīva. Šobrīd, atzīmējot piecu gadu jubileju, Tasty.lv apcirkņos ir 8649 receptes, un tur ir iespējams atrast visu – sākot no jebkuram iesācējam viegli pagatavojamiem ēdieniem līdz eksotiskām maltītēm tiem, kuri ar garšaugu šķērītēm rīkojas tikpat virtuozi kā ar nūdeļu rulli.

Tasty.lv komandas pamatsastāvā rosās Jolanta Roze (no labās), Egita Pandare un Ketija Nuķe-Osīte, kura šobrīd ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet par recepšu portāla krievu versiju Eda.lv gādā Ilona Suharučenkova (no kreisās).

Mēs esam patiesi priecīgi, ka Tasty.lv komandas darbu novērtējat arī jūs, lasītāji, meklējot idejas ikdienas maltītēm un īpašiem brīžiem – Tasty.lv ir kļuvis par populārāko recepšu portālu Latvijā, un saskaņā ar "Gemius" mērījumu septembrī to apmeklēja 252 tūkstoši.

Dažiem ēdienu gatavošana ir improvizācija, tomēr arī virtuvē ir savi likumi un noteikumi. Neviens no mums nevēlas kļūdīties, bet īpaši uzmanīgi latvieši kļūst brīdī, kad jāķeras pie kotletēm, gaļas marinēšanas vai rasola pagatavošanas, tieši Tasty.lv meklējot, kā nekļūdīties.

Ko Tasty.lv komandai nozīmē ēst gatavošana?

Jolanta Roze, Tasty.lv redaktore kopš 2014. gada rudens

"Jā, pavārmākslā ir kaut kas no maģijas, un tas ir pārsteiguma moments! Ko tur liegties – arī man ir gadījies, ka pārāk cieši uz plāts saliktie eklēri cepoties teju vai mistiskā kārtā daudzkāršojas un sāk kāpt ārā no krāsns, bet vairākas stundas vārītajai pupiņu zupai, mirkli pirms pasniegšanas pievienojot sāli, trauciņa gals gluži kā uz burvju mājienu pasprūk vaļā, un viss saturs sabirst virumā. Tādēļ virtuvē es vienmēr esmu gatava negaidītiem notikumu pavērsieniem un paturu prātā, ka no katras bezizejas ir vismaz divas izejas."