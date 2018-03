Šogad DELFI pārstāvis otro reizi portāla vēsturē piedalījās visbūtiskākajā sporta dzīves notikumā – olimpiskajās spēlēs. Tāpat kā uz Rio arī uz Koreju devās DELFI sporta nodaļas redaktors, pieredzējušais sporta žurnālists Uldis Strautmanis. Par to, kas lasītājam palika “aiz kadra” – Uldis intervijā delfi.lv galvenajam redaktoram Ingum Bērziņam.

Pirmo reizi DELFI pārstāvis no Latvijas piedalījās olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro, un tās izrādījās pirmās spēles, kurās Latvijai nebija medaļu. Tāpēc pieļauju, ka nu spilgtākais piedzīvojums tavā garajā sporta žurnālista karjerā ir olimpiskā bronzas medaļa, kuru izcīnīja Melbārža/Strengas bobsleja divnieks. Vai tu biji tur klāt?

Mēs stāvējām "mix zonā" pie ekrāniem, un viņi finišēja apmēram 20 metrus no mums. Es klātienē redzēju gan finiša vietu, gan to, kā viņi stāv uz podesta. Diezgan tuvu es tur biju.

Ar ko tev pašam otrās spēles atšķīrās no pirmajām?

Es pats Phjončhanā visu salīdzināju ar Rio. Varbūt tikai vienā jautājumā Rio spēles bija labākas – mobilā aplikācija transportam. Visā pārējā augstāks līmenis bija Korejā. Nav nevienas lietas, par kuru pat aizdomāties, ka varbūt Rio bija labāk, izņemot to, ka bija siltāki laikapstākļi. Viss pārējais bija krietni, krietni augstākā līmenī. Sākot ar to, kā tevi nogādā, kad tu ierodies lidostā, kā nogādā uz dzīvošanas vietu, kā palīdz brīvprātīgie, kā par tevi rūpējas žurnālistu ciematā, kā ir ēdnīcā, kā ir mediju centrā.

Ja medijus kaut kas nepamierināja, rīkotāji to čakli centās risināt, kamēr Rio vienkārši pateiktu – nu labi, tā ir, – un neko pat necenstos risināt. Korejieši centās, lai jebkuram, ne tikai žurnālistiem, sportistiem vai amatpersonām, tiktu izpatikts, bet dabiski izpatikts. Tas nāca no sirds, dabiski, nevis pēc principa "ja nu mums tagad ir olimpiskās spēles, tad būšu laipns".

Vēl salīdzinājumā ar Rio drošība tika uzturēta daudz neuzkrītošāk. Pa visu laiku redzēju tikai vienu bruņutransportieri netālu no lielā mediju centra, un tas pats bija, man liekas, viltots. Uz tā bija kameras, droši vien tas vairāk pildīja novērošanas funkciju. Vienreiz slēpošanā redzējām divus līdz zobiem bruņotus džekus, ar automātiem, un tas arī bija viss. Pārējie bija parasti policisti un pat bez ieročiem. Bet vienlaikus jutāmies ļoti droši.

Bet, ja nerunājam par organizācijas līmeņa salīdzinājumu, tad kas notika ar tevi pašu? Vai tu juties vairāk pieredzējis savās otrajās spēlēs?

Jā, tas, ka biju Rio, ir neatsverama pieredze žurnālista ikdienas darbā. Daudzas lietas es tagad jau darīju citādi – kaut vai vietas aizņemšana "mix zonā”, savu gaitu citāda plānošana, piemēram, rēķināšanās ar transportā pavadāmo laiku, to, kur tu vari strādāt, to, cik daudz ikdienā tev jāņem līdzi ūdens. Rio to visu es sapratu tikai kādā otrajā nedēļā, bet te jau ar pirmo dienu.