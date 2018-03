Baņķieru drāma: pulksten 13 atbildēs kontroles dienesta vadītājs Viesturs Burkāns

Piektdien, 2. martā, "Delfi TV ar Jāni Domburu" viesosies Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks Viesturs Burkāns. Intervija tiešraidē būs skatāma pulksten 13, bet pēc tam tā būs redzama ierakstā.

Jautājums par to, cik efektīvi Latvijas institūcijas uzrauga Latvijas bankas, aktualizējies pēc tam, kad pēc aktīviem trešās lielākās Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām.

FinCEN ziņojums bija trieciens "ABLV Bank" darbam. Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga ECB lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību.

Savukārt 26. februārī "ABLV Bank" akcionāri pieņēma lēmumu par bankas pašlikvidāciju.

Domburs aicina arī "Delfi" lasītājus uzdot savus jautājumus Viesturam Burkānam