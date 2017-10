'Delfi TV ar Jāni Domburu' – pulksten 11 atbildēs Latvijas sporta leģenda Valdis Valters

Ceturtdien, 19. oktobrī, pulksten 11, "Delfi TV ar Jāni Domburu" viesosies viens no visu laiku izcilākajiem Latvijas sportistiem, leģendārais basketbolists Valdis Valters. Intervija ar Valteru tiešraidē būs skatāma pulksten 11, bet pēc tam tā būs redzama ierakstā.

Valters šogad svinēja savu 60. jubileju, bet rudenī viņš kļuva par otro Latvijas basketbolistu, kas uzņemts FIBA Slavas zālē. Tagad kopā ar Latvijas izcilāko sieviešu basketbola pārstāvi Uļjanu Semjonovu Slavas zālē Latvijas vārdu nesīs arī Valters.

Leģendārais Latvijas basketbolists nekad savā dzīvē nav bijis no mierīgākajiem cilvēkiem, viņam allaž ir bijis viedoklis par daudziem notikumiem sabiedrības dzīvē. Savulaik Valters uzmanību pievērsa ar intervijām, kurās atklāti runāja, bet mūsdienās viņš ar saviem ierakstiem sociālajos tīklos sacēlis ne vienu vien viedokļu vētru. Vairākas reizes Valters gājis prom no basketbola, tomēr visu laiku palicis ar to saistīts. Tagad Valters sevi atradis arī masu medijos, kopā ar Armandu Puči vadot sporta šovu "Hattrick".

Kas īstenībā ir Valdis Valters? Kādēļ nav realizētas daudzas viņa idejas? Kādas pēdas Latvijas basketbola vēsturē atstājis Valters? Domburs aicina arī "Delfi" lasītājus izteikt savus komentārus par Valdi Valteru un uzdot viesim jautājumus – gan publiski (šī raksta komentāros un "Delfi" "Facebook" lapā), gan sūtot e-pastu (janis.domburs@delfi.lv).

Kā ziņots, pazīstamais žurnālists Jānis Domburs atsāk pastāvīgu darbu TV žurnālistikā, un, sākot ar oktobra otro pusi, regulāri portālā "Delfi" skatāmas viņa vadītās intervijas, diskusijas, dueļi, ko vienos nosaukums "Delfi TV ar Jāni Domburu". Viņš raidījumā aplūkos sabiedrībā aktuālākos notikumus un tematus dažādās jomās, aicinot uz sarunām tobrīd atbildīgākās, spilgtākās vai citādi zīmīgākās personas.

"Delfi TV ar Jāni Domburu" plānoto diskusiju un interviju tiešraižu laiki aplūkojami šeit.