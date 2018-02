FKTK jau svētdien brīdinājusi, ka 'ABLV Bank' situācija var provocēt naudas aizplūdi no četrām bankām

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) jau svētdien brīdinājusi par risku, ka gadījumā, ja AS "ABLV Bank" nekavējoties neatsāks pildīt maksājumus ASV dolāros, tas var provocēt naudas līdzekļu aizplūdi no citām bankām Latvijā un izraisīt noguldījumu aizplūdi vismaz no četrām kredītiestādēm, liecina portāla "Delfi" rīcībā esoša FKTK vēstule.

Kā teikts dokumentā, pašlaik nav vērojams, ka krīzes situācija "ABLV Bank" rada tiešu ietekmi uz citiem tirgus dalībniekiem un finanšu sistēmas stabilitāti kopumā. "Vienlaikus komisija saredz ievērojamu risku, ka gadījumā, ja banka nekavējoties neatsāks pildīt maksājumus ASV dolāros (neskatoties uz to, ka eiro maksājumi tiek izpildīti), tas var ietekmēt nerezidentu klientu uzvedību un provocēt naudas līdzekļu aizplūdi no citām bankām Latvijā, kas var eskalēt situāciju, izraisot noguldījumu aizplūdi pēc FKTK aplēsēm vismaz no četrām bankām," teikts FKTK dokumentā Latvijas Bankai. Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) ceturtdien raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" sacīja, ka "ABLV Bank" situācija pašlaik nav izraisījusi domino efektu banku sektorā. Jautājums par iespējamu domino efektu ir svarīgs, tāpēc FKTK lūgta monitorēt situāciju. Bankas tiek novērotas un, ja būs redzama aktīvāka kustība, tad bankās tiks iecelts pilnvarnieks, skaidroja finanšu ministre. Pēc viņas teiktā, banku uzraugs apliecinājis, ka pašlaik situācija ir stabila. Politiķe apgalvoja, ka ir gatava visiem scenārijiem – ja "ABLV Bank" turpina darbu un ja neturpina. "ABLV Bank" nav sistēmiskas ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību un nav sistēmiskas ietekmes uz finanšu sektoru, skaidroja Reizniece-Ozola. Finanšu ministre uzskata, ka ārvalstu klientu apkalpošanas bizness Latvijas banku sektorā ir jāsamazina. Viņasprāt, dažu gadu laikā tas jāsamazina uz pusi. "ABLV Bank" ar grūtībām saskārusies kopš 13. februāra, kad ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija rosināja liegt bankai nodrošināt korespondentkontus ASV dolāros.