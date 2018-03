Krimināllietu skaits, kurās figurējusi 'ABLV Bank', krietni pārsniedz simtu, atzīst Burkāns

Neraugoties uz to, ka "ABLV Bank" bija trešā lielākā Latvijas banka un tās darbības fokuss bija nerezidenti, kas skaitās augstāka riska klienti, šī kredītiestāde nebūt nebija starp aktīvākajām ziņotājām par aizdomīgiem darījumiem, intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" sacīja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks Viesturs Burkāns.

Pērn kontroles dienests saņēma 18 tūkstošus ziņojumu par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem, no kuriem 65% ir no bankām. Pēc ziņojumu skaita, kā arī pēc tā, cik daudzi no šiem ziņojumiem pēc tam tiek nosūtīti tiesībsargājošām iestādēm, "ABLV Bank" atrodas 7. - 9. vietā starp bankām. Burkāna vērtējumā gan šī kredītiestāde, pēc dažādiem rādītājiem, varētu būt trešā.

"Bet es pateikšu, kur viņi ir pirmajā vietā. Tad, kad mums ir ziņojumi, kad mēs sākam viņus analizēt, mums vajag papildu informāciju - kaut kas pietrūkst vai arī mēs pētām vairāk. Šajā rangā šī banka ieņem pirmo vietu," teic kontroles dienesta vadītājs, ļaujot noprast, ka šīs bankas sūtītie ziņojumi visbiežāk bijuši nepilnīgi.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iesniegtie ziņojumi par pārbaudēs konstatētiem aizdomīgiem darījumiem mērāmi desmitos, atzina Burkāns.

Jautāts par krimināllietu skaitu, kurās pēdējos 20 gados figurējusi "ABLV Bank", viņš atzīst, ka runa ir par trīsciparu skaitli, piekrītot, ka šis skaitlis ir krietni lielāks par simtu.

Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām.

Kā ziņots, 13. februārī publicētais FinCEN ziņojums bija trieciens "ABLV Bank" darbam. Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga ECB lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību.

Savukārt 26. februārī "ABLV Bank" akcionāri pieņēma lēmumu par bankas pašlikvidāciju.

Burkāna pilnvaru termiņš kontroles dienesta priekšnieka amatā beidzas šī gada 31. maijā. Nākamnedēļ tiks izsludināts konkurss uz šo amatu, kurā Burkāns pavadījis 20 gadus.

