'Māja – kuģis': zvejas regulējums kāpās un pirmais 'apčakarēšanas' precedents

Jaunākajā Latvijas Jūras administrācijas (LJA) Pāvilostas "mājas – kuģa" apsekojumā secināts, ka objekts aizvien ir būvniecības stadijā esošs peldlīdzeklis. Tam aizvien trūkst vairāku projektā paredzētu elementu, piemēram, pietauvošanai nepieciešamie stiprinājumi, norobežojumi, intervijā raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" šonedēļ teica LJA valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš. Tomēr viņa ieskatā tas netraucē šo objektu vērtēt kā ēku un atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

LJA vadītājs pieļauj, ka Zvejniecības likums, kurā ietvertais tauvas joslas regulējums teorētiski ļāvis Pāvilostā kāpās izvietot būvniecības stadijā esošo kuģi - pontonu, patiesībā uz šo objektu neattiecas. Viņam piekrīt arī profesore Ilma Čepāne, kas bijusi Satversmes tiesas tiesnese un Saeimas deputāte. Viņa savulaik pētījusi tauvas joslas tiesisko statusu un portālam "Delfi" pauž pārliecību, ka Zvejniecības likums attiecas uz zvejas laivām un kuģiem, nevis visa veida peldlīdzekļiem.

Krastiņš atzīst, ka gadījumā, ja kāda no pārbaudes veikušajām institūcijām, ieskaitot LJA, būtu pārbaudījusi, vai pontons tiešām atrodas uz privātas zemes, tad, visticamāk, būtu pamanījusi, ka tā atrašanās vieta, iespējams, ir uz valsts zemes. Tomēr to darīt nav LJA pienākums un šis esot pirmais gadījums iestādes vēsturē, kad par to pastāv strīds.

Tomēr Krastiņš uzsver, ka, neraugoties uz to, ka objekts aizvien skaitās pontons, tas neliedz atbildīgajām institūcijām konstatēt būvniecības normu pārkāpumu. Viņš to salīdzina ar konteineru, kas pretlikumīgi tiek izmantots kā ēka – tas aizvien ir konteiners, bet tas neļauj to novietot un izmantot kā ēku vietā, kur tas ir liegts.

Jau vēstīts, ka intervijā Krastiņš atklāja, ka uzņēmējs un Pāvilostas pontona īpašnieks Argods Lūsiņš pagājušajā nedēļā zvanījis LJA un atvainojies par situāciju.

Tāpat Krastiņš skaidroja, ka LJA nav bijusi informēta par tiesvedību starp Valsts vides dienestu un Lūsiņa uzņēmumu "Alco", kurā LJA izdota izziņa tika izmantota par pamatojumu tam, ka būvniecības stadijā esošā konstrukcija var atrasties tauvas zonā ar zemes īpašnieka atļauju.