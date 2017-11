Mežonīgais Latvijas potenciāls un kas tam traucē: ko Domburam atklāja Maksims Jegorovs

Viena no lielākajiem Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumiem "Accenture" filiāles vadītājs Maksims Jegorovs ir pārliecināts, ka izglītība ir viens no būtiskākajiem valsts nākotnes un ekonomikas attīstības jautājumiem.

Intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" viņš uzsvēra, ka Latvijas IT eksports jau šobrīd pārsniedz Igaunijas panākto. Tomēr to varētu vismaz dubultot, ja valstī tiktu izglītoti vairāk IT speciālistu.

Jegorovs kopš 2007. gada vada globālā milža "Accenture" filiāli Latvijā, kas nodarbina vairāk nekā 1200 IT speciālistu. Paralēli tam viņš vada pirmo bezmaksas programmēšanas apguves programmu Latvijas skolās un arī caur citām iniciatīvām cenšas veicināt jauno zinātņu apguvi Latvijā.

Izglītība ir vienīgais veids, kā nodrošināt, lai cilvēks no jebkura sociālā slāņa var pretendēt uz labu atalgotu darbu, viņš ir pārliecināts. Tāpat Jegorovs minēja, ka neatrisinātais valodas jautājums mūsu sabiedrībai traucē doties uz priekšu.