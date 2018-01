NBS komandieris: ražotājs Latvijas iegādātajām bruņumašīnām munīciju ražos līdz pēdējam stobram

CVRT kāpurķēžu bruņutransportierus, ko Latvijas Nacionālie bruņotie spēki (NBS) iepirkusi no Anglijas, izmanto vēl 23 pasaules valstīs un to izstrādātājs "BAE Systems" ir apliecinājusi, ka ražos 30 mm munīciju līdz pēdējai burņmašīnai pasaulē, kurai šāda munīcija ir nepieciešama, raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" apliecināja NBS komandieris, ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

Lietotas britu kaujas mašīnas Latvijai tiek piegādātas ar Lielbritāniju noslēgta līguma ietvaros, kas paredz 123 CVR(T) saimes kāpurķēžu bruņumašīnu piegādi, tostarp arī ar 30mm "Rarden" lielgabalu bruņotās "Scimitar".

Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis 20. decembrī "Delfi TV" studijā paziņoja, ka šiem 30 mm lielgabaliem nepieciešamā munīcija tiks ražota Latvijā.

Trešdien raidījumā Kalniņš precizēja, ka tieši ārvalstu uzņēmums "BAE Systems" ir atbildīgs par pārdošanu un arī ražos munīciju. Kalniņš skaidroja, ka tas bijis ražotāja plāns atrast iespēju munīciju ražot Latvijā, vienlaikus piebilstot, ka ne "BAE Systems", ne Latvijas uzņēmumi neražotu šādu munīciju, ja nebūtu peļņas. Līdz ar to, ja Latvijas uzņēmējs ir piekritis ražošanai, tas nozīmē, ka viņam tas būs izdevīgi.

Tāpat NBS pirmā amatpersona sacīja, ka kritiski attiektos pret apgalvojumu, ka munīcijas ražošana Latvijā būs dārga. "Munīcija tiks ražota tik lielā daudzumā un tik ilgi, kamēr to izmantos," apliecināja komandieris. "Kad līgums būs noslēgts, tad pievienota būs tāme, tad redzēsim, cik izmaksās, ja ražos Latvijā, un cik, ja iepirksim no, piemēram, no Lielbritānijas vai Skandināvijas - nezinu, kur vēl ir ražotnes," mazliet vēlāk sarunas laikā noteica NBS vadītājs.

Vaicāts par kompāniju, kas varētu būt šīs munīcijas ražotājs Latvijā, Kalniņš atgādināja, ka par to vēl notiek sarunas. Ražotāju plānots paziņot publiski tikai tad, kad līgums būs noslēgts.

Kalniņš norādīja, ka kopumā mērķis ir pēc iespējas vairāk atbalstīt pašmāju ražotājus – ne tikai munīcijas ražošanā, bet arī ekipējumam.

Jautāts, kā kopumā viņš vērtē iegādātos bruņutransportierus, Kalniņš sacīja, ka, pērkot bruņumašīnas, uzdevums bija nodrošināt mehanizācijas brigādei izlūkošanas un viegli bruņotas tehnikas iznīcināšanas spējas. Turklāt, aprīkojot bruņutransportierus ar prettanku raķetēm, CVRT būs spējīgas iznīcināt arī smagi bruņotu tehniku. Patlaban "Spike" raķešu iepirkums vēl neesot beidzies, taču, vaicāts par to, cik bruņumašīnas ar raķetēm tiks aprīkotas, Kalniņš izskaidroja, ka raķešu uzlikšana būs atbilstoša taktiskajam uzdevumam konkrētā situācijā.

Turpinot vērtēt iegādāto tehniku, NBS komandieris norādīja, ka šīs bruņumašīnas ir labi piemērotas Latvijas klimatiskajam un ģeogrāfiskajam aspektam – viegli pārvietojas ļoti ūdeņainā augsnē. Tā esot spēja, kas iztrūkst daudzām Rietumu armijām.

Turklāt arī pēc desmit gadiem bruņumašīna ar raķešu sistēmu būs izmantojama, piemēram, karojot pret Krievijas "Armata" tankiem, apliecināja NBS komandieris. "Arī pēc desmit gadiem šī mašīna varēs karot ar "Armata" tankiem, izmantojot "Spike" sistēmas, kuras jau ir plānots uzstādīt un izmantot." uzsvēra Kalniņš.

Par Krievijas modernāko un pasaulē jaunāko tanku T-14 "Armata" var lasīt šeit. Par Latvijas bruņojumā esošajām "Spike" prettanku raķetēm var lasīt šeit.

Jau vēstīts, ka Latvija pērn vienojās par 123 lietotu CVRT bruņumašīnu iegādi. Mašīnas pirms nonākšanas Latvijā bija paredzēts modernizēt. Bruņumašīnu iegādes līguma cena bija 48,1 miljons eiro. Mehanizētas vienības izveidei paredzētos CVRT NBS saņems laika posmā no 2016. gada līdz 2020. gadam. Tehnikas piegāde notiek pakāpeniski, un līdz ar tehnikas piegādi sākta arī tās ieviešana ekspluatācijā.

CVRT kāpurķēžu bruņutehnika ir Latvijas apstākļiem piemērota kaujas tehnika ar ļoti augstu mobilitāti, kas neprasa attīstīt smagnēju inženiertehnisko bāzi kaujas mobilitātes nodrošināšanai.

Iepriekš aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS) atklāja, ka Latvijas armijas vajadzībām iegādātajiem bruņumašīnām munīciju ražos Latvijā. Arī ministrs ražotāju neatklāja, aizbildinoties, ka sīkāk neko nevarot komentēt, jo "vēl nav viss parakstīts". Vienlaikus viņš apstiprināja, ka ir atrasts viens ražotājs no Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas. Tikmēr Aizsardzības ministrija (AM) medijiem norādīja, ka minēto munīciju joprojām ražo šo pašu bruņumašīnu ražotājs "BAE Systems".

Pilnu interviju ar Kalniņu iespējams redzēt šeit: