Rinkēvičs kandidēs Saeimas vēlēšanās

Ārlietu ministrs un "Vienotības" valdes loceklis Edgars Rinkēvičs nolēmis kandidēt rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. To viņš atklāja ceturtdien intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu".

Ministrs uzskata, ka "Vienotība" var savākties un savāksies.

Politiķim gan ir žēl, ka netika akceptēts, viņaprāt, ļoti labs "Vienotības" sadarbības piedāvājums kustībai "Par". Tas nav labi, ka eiropeiski noskaņotie politiskie spēki ir sadrumstaloti, taču realitāte jāpieņem tāda, kāda tā ir, izteicās amatpersona.

"Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es saprotu, ka šobrīd ir jādara viss, lai nākamajā parlamentā tiktu pārstāvēta vismaz viena tāda partija, kāda ir "Vienotība"," teica Rinkēvičs un skaidroja, ka viņam ir bail ne tik daudz no Zaļo un zemnieku savienības un "Saskaņas" koalīcijas, bet gan no tā, ka Latvija var doties virzienā, kas ir tuvāks Ungārijai un Polijai. "Par ko varbūt daudzi priecājas, bet kas mūs pilnībā atgrūdīs no tā, ko esam darījuši līdz šim," pamatoja politiķis.

Rinkēvičs pieļāva: ja nākamajā parlamentā neiekļūtu "Vienotība" vai kustība "Par" un "Latvijas attīstībai", tad pastāv risks, ka pazudīs daudz kas labs, kas ir un kas ir būtisks šajā politiskajā piedāvājumā.

"Tāpēc es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai "Vienotība" pārvar 5%. Es domāju, ka mums ir labas izredzes. Mēs redzam, ka mēs atgūstamies," teica Rinkēvičs.

Politiķis vērsa uzmanību, ka "Vienotībā" ir pilnīgi mainījies iekšējais klimats. Vairs nenotiek bezjēdzīgas diskusijas un arī aizgājušie cilvēki sāk nākt atpakaļ.

Partija strādā pie programmas, kas paredz, ka paliekam pie Eiropas vērtībām, turklāt pie 21. gadsimta, nevis 19. gadsimta vērtībām.