Uzraugam 'ABLV Bank' būtu jāīsteno liela inventarizācija, uzskata Burkāns

Banku uzraugam - Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) - Latvijas kredītiestādē "ABLV Bank", kas pēc ASV ziņojuma par dažādiem pārkāpumiem saskārās ar reputācijas krīzi un šonedēļ paziņojusi par pašlikvidāciju, būtu jāīsteno pamatīga inventarizācija, lai nošķirtu labo daļu no šaubīgās, raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" teica Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks Viesturs Burkāns.

2015. gadā līdzīgu ziņojumu ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja par banku "Banca Privada d'Andorra". Nākamajā dienā Andoras tiesībsargājošās iestādes arestēja bankas vadību, kā arī pārņēma tās aktīvus. Valsts finanšu uzraugs noalgoja auditorus, kas sadalīja banku "toksiskajā" un "labajā" daļā, pēdējo pārdodot jauniem akcionāriem.

Uzsverot, ka tas ir finanšu politikas nevis kontroles dienesta jautājumus, Burkāns pauda viedokli, ka "no teorijas viedokļa šeit uzraugam būtu jāiet iekšā bankā".

Pēc viņa vārdiem, ir nepieciešama "totāla liela inventarizācija, kur uzraugs saka - šī ir labā daļa, mēs to pārbaudījām". Savukārt attiecībā uz šaubīgo daļu jāvērtē, cik tā ir šaubīga un cik - noziedzīga.

Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām.

FinCEN ziņojums bija trieciens "ABLV Bank" darbam. Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga ECB lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību.

Savukārt 26. februārī "ABLV Bank" akcionāri pieņēma lēmumu par bankas pašlikvidāciju.

Burkāna pilnvaru termiņš kontroles dienesta priekšnieka amatā beidzas šī gada 31. maijā. Nākamnedēļ tiks izsludināts konkurss uz šo amatu, kurā Burkāns pavadījis 20 gadus.