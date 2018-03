2018. gads viennozīmīgi ir azartisks un sportisks gads. Tā kā ziemas olimpiskās spēles jau aizvadītas, laiks gatavoties vasaras spilgtākajam sporta notikumam – 2018 FIFA World Cup RussiaTM. Arī šogad, jau sesto gadu pēc kārtas, "McDonald's" priecājas par iespēju piepildīt kāda Latvijas bērna sapni – satikt savus futbola varoņus un vērot 2018 FIFA World Cup RussiaTM finālspēli klātienē.

Vai FIFA rīko tikai sporta turnīrus?

FIFA (Starptautiskā futbola federāciju asociācija) ir pasaules futbola vadošā organizācija, kas nodrošina dažādu starptautisku turnīru rīkošanu un rūpējas par futbola popularizēšanu pasaulē. Nozīmīgākās FIFA organizētās sacensībās ir Pasaules kauss futbolā, kas norisinās reizi četros gados.

2018 FIFA World Cup RussiaTM – 204 valstis, 32 kvalificējušās valstsvienības un tikai 1 uzvarētājs!

Šogad futbola lielvalsts gods ir ticis Krievijai. Sacensības, kas norisināsies no 14. jūnija līdz 15. jūlijam, klātienē un TV ekrānos vēros aptuveni 39 miljardi skatītāju. Pirms četriem gadiem Brazīlijā pārsteigumu sagādāja Vācijas valstsvienība, kas ar 1:0 uzvarēja Argentīnu. Interesanti, ka Brazīlija ir vistitulētākā valstsvienība, uzvarot veselas piecas reizes, kamēr Vācija un Itālija katra ir ieguvušas četrus Pasaules kausus.

Viena organizācija, bet tūkstošiem palīgu un apmeklētāju

Krievijai šis ir pats pirmais Pasaules kauss futbolā kā rīkotājvalstij. Lai īstenotu šo grandiozo sporta pasākumu, tiks izveidoti 15 brīvprātīgo centri un piesaistīti 15 000 brīvprātīgo, kas gādās par labu atmosfēru apmeklētājiem 11 Krievijas pilsētās. Kamēr citi piedalās brīvprātīgo programmās, tikmēr kvēlākie futbola fani jau pirmajās 24 stundās ir iegādājušies 356700 biļetes.

McDonald's atbalsts FIFA

McDonald's kopš 2002.gada FIFA World Cup Korea/JapanTM sniedz iespēju bērniem no visas pasaules piepildīt kvēlāko sapni – ne tikai vērot FIFA World Cup maču klātienē, bet arī ievest stadionā kādu no pasaules futbola zvaigznēm. Kampaņas "Ieved stadionā zvaigzni!" ietvaros jau sesto reizi bērniem ir iespēja būt plecu pie pleca ar saviem elkiem.

Piepildi savu sapni – satiec futbola zvaigznes!

Ar "McDonald's" atbalstu, bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem ir iespēja piedzīvot to, ko citi vēlētos sasniegt visas dzīves laikā – iesoļot stadionā kopā ar futbola zvaigzni kādā no 64 FIFA Pasaules kausa mačiem. Kopumā "McDonald's" sniegs šo neaizmirstamo pieredzi 132 bērniem no 50 dažādām pasaules valstīm, tostarp vienam laimīgajam no Latvijas, kurš piedalīsies tieši fināla spēlē.

Kā pieteikties?

Ja tu vai tavs bērns ir norādītājā vecumā, tev atliek reģistrēties atlases sacensībām, kas tiek organizētas sadarbībā ar futbola skolu METTA, aizpildot pieteikšanās anketu mājas lapā http://www.mcdonalds.lv/futbols. Pieteikšanās ir aktīva no 19. marta līdz 1. aprīlim. Savukārt 8. aprīlī no 10.30 līdz 13.00 (reģistrācija no 9.30) "Elektrum Olimpiskajā centrā", Rīgā, Grostonas ielā 6b, norisināsies atlases sacensības, kurās dalībnieki ir aicināti ierasties kopā ar ģimeni. Uzdevumi šogad būs aizraujoši un viegli izpildāmi, lai ikviens bērns kopā ar vecāku, neatkarīgi no tā, vai trenējas futbolā vai nē, varētu tos paveikt. Izpildot sešus aizraujošus uzdevumus, sacensību dalībniekiem būs vienlīdzīgas iespējas piepildīt savu sapni – izvest futbola zvaigzni stadionā.