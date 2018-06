Kalcijs ir tik ļoti nozīmīgs cilvēka organisma elements, ka tā trūkums var izraisīt nopietnas veselības problēmas. Tamdēļ ir svarīgi gan kalciju, gan D3 vitamīnu uzņemt pietiekamā daudzumā. Abiem elementiem – kalcijam un D3 – cilvēka organismā būtiska nozīme ir visu mūžu – gan piedzimstot, gan vecumā, gan jaunībā – un jo īpaši laikā, kad tiek gaidīts bērniņš!

Vai zināji, ka kauli nav tikai cieti veidojumi, bet gan dzīvi audi, kas nemitīgi noārdās un atjaunojas? Vidēji gadā noārdās 2–10% no to struktūras, bet, tikai uzņemot pietiekamu kalcija un D vitamīna daudzumu, tie arī pilnvērtīgi atjaunojas. Ja līdzsvars izjūk, audi noārdās intensīvāk nekā atjaunojas, savukārt kauli maina struktūru un kļūst trausli.

Kalcija trūkums maziem bērniem rada trauslus kaulus un zobus, aizkavē kaulu augšanu un veicina to deformēšanos. Šī parādība it īpaši attiecas uz garajiem augšstilbu kauliem. Šķietami nenozīmīgas nepilnības uzturā var ietekmēt cilvēka turpmāko dzīvi un veselību.

No dzimšanas līdz 35 gadu vecumam kauli uzkrāj kalciju. 20 gadu vecumā kauli sasniedz maksimālo masu. Tad jāsāk rūpēties par to uzturēšanu labā stāvoklī. Vēlākais pēc 30 gadu vecuma cilvēks sāk zaudēt vairāk kaulu apjoma nekā organisms izveido (caurmērā 1 % gadā). Savukārt sievietes vecumā starp 40 un 70 gadiem zaudē tieši 40 % no savas kaulu masas. Sakarība ir vienkārša – jo stiprāki un blīvāki kauli būs brīdī, kad sākas to intensīva noārdīšanās, jo mazāki osteoporozes draudi.

Par veselu un stipru kaulu sistēmu jārūpējas katram pašam! Gluži tāpat kā kaulu veidošanās periodā, arī visā atlikušajā dzīvē jāievēro daži veselīga dzīves veida faktori: kalcija un D vitamīna lietošana, pilnvērtīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, pēc iespējas minimāls nikotīna, kofeīna un alkohola patēriņš.

Kalcija trūkumu var veicināt dažādi faktori, kas aizkavē kalcija uzsūkšanos:

lietojot daudz sāli un ļoti sāļus ēdienus;

lietojot daudz alkohola un daudz smēķējot;

lietojot daudz šķiedrvielu, piemēram, kviešu graudus un klijas;

nelietojot uzturā pietiekoši daudz pārtikas produktu, kuru sastāvā ir kalcijs;

nepārdomātas diētas un ēšanas traucējumi (anoreksija, bulīmija);

maz nodarbojoties ar sportu (mazkustīgs dzīves veids);

organismā trūkst D vitamīna.

Ja uz kādu no minētajiem faktoriem vari atbildēt ar jā, tev noteikti papildus jālieto medikaments ar kalciju un D3 vitamīnu, kā arī jāizvērtē iespējas mazināt negatīvos faktorus!

Kaulu blīvuma mērījums jeb densitometrija ir izmeklējums, ar kura palīdzību nosaka kaulu veselības stāvokli. Ja cilvēks ikdienā neuzņem pietiekamu kalcija un D vitamīna daudzumu, kas nākotnē var novest pie trauslo kaulu slimības – osteoporozes. Ja kalcija līmenis asinīs ir zem 2,1 mmol/L, to medicīnā sauc par hipokalcēmiju: pie tik zema kalcija līmeņa var sākties nopietnas veselības problēmas. Kalcija līmeni asinīs var noteikt vienkārši – nododot asins analīzes.

Kalcija nepietiekamība veicina:

trauslu skeletu;

pret bojājumiem jutīgus zobus;

nespodru, pelēcīgu sejas ādu;

lūstošus un neveselīgus matus un nagus;

muskuļu spēka izsīkumu, bezspēku un nogurumu;

poraino kaulu slimību jeb osteoporozi, kā arī rahītu, artrītu, augstu asinsspiedienu, sāpes mugurā, bezmiegu, ekzēmu, astmu, paaugstinātu holesterīna līmeni, kolītu, galvassāpes, nierakmeņus u.c.

Osteoporoze visā pasaulē ir viena no izplatītākajām saslimšanām, jo skar katru trešo sievieti un katru astoto vīrieti pēc 50 gadu vecuma. Turklāt katra otrā sieviete un katrs trešais vīrietis pēc 60 gadu vecuma gūst lūzumus tieši osteoporozes dēļ. Protams, jebkurā brīdī ir laiks, kad vari nolemt – es taču varu no tā izvairīties! Atliek vien pietiekoši parūpēties par sevi un savu kaulu veselību.

