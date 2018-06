Ķīna (ne)nāk: Kā cērt logu uz Eiropu

Tās noteikumi lielākoties ir gluži līdzīgi jau Āfrikā izmēģinātajiem – valstij tiek piedāvāts lēts risinājums infrastruktūras izbūvei, kas tai potenciāli nākotnē ienesīs lielus līdzekļus, bet līdzfinansējums vai samaksa par to galvenokārt netiek prasīta naudā, bet resursos un ekskluzīvā iespējā pārvaldīt jaunuzbūvēto objektu. Līdz ar to Ķīna, izmantojot savu ekonomisko pārākumu, pārņem izrakteņu iegulas vai stratēģiski svarīgu infrastruktūru, papildus vēl daļu maksājuma saņemot valūtā. Tādējādi austrumu lielvalsts kļūst par klātesošu valsts ekonomikas un līdz ar to arī politikas ietekmētāju. “Kritiķi to sauc par ekonomisko okupāciju, bet, lai kā mēs to dēvētu, valoda, ko viņi izmanto, ir valsts pašreklāma,” lētu investīciju noteikto Ķīnas pievilcības fenomenu skaidro Daugulis.