Slovākijā situācija ir līdzīga – gadiem ilgi valdība turējusi investoriem atvērtas durvis, bet gaidīto infrastruktūras investīciju vietā pieredzējusi tikai interesi par lielajiem valsts uzņēmumiem. Arī šeit CEFC iegādājās "J&T" daļas, bet, piemēram, ķīniešiem piederošais otrais lielākais tērauda ražotājs pasaulē "He Steel" izrādījis interesi par šobrīd amerikāņiem piederošu rūpnīcu, kura, nodrošinot 10 000 darbvietu, ir viena no svarīgākajiem trūcīgāko valsts austrumu ekonomiskajiem balstiem. No vienas puses, šādas attīstību alkstošas rūpnīcas iegāde padarīs Slovākiju par lielāko Ķīnas investīciju saņēmēju reģionā un ļaus turpināt fabriku darbu, no otras, valdība jau centusies kontrolēt iegādes pārrunas, signalizējot, ka šādas investīcijas nav tās mērķis.