Nelegāla Krievijas Bruņoto spēku atrašanās Gruzijas teritorijā pirms Gruzija uzsāka militāro operāciju Dienvidosetijā 7. augusta pulksten 23.35 pēc starptautiskajiem likumiem nozīmē agresiju. Tadžliavini komisijas ziņojums to atzīst, bet norāda, ka nespēj pārbaudīt krievu klātesamību. Ziņojuma autori arī atstāj sev atkāpšanās ceļu, sakot, ka ir iespējama jaunu pierādījumu parādīšanās.







Faktiski gan ir pietiekami daudz pierādījumu no dažādiem avotiem, kas ir gana neatkarīgi cits no cita, ka Krievijas regulārās armijas vienības, kuras nebija daļa no miera uzturēšanas spēkiem, bija iebrukušas Gruzijā ilgi pirms Gruzijas militārās operācijas uzsākšanas 7. augusta pulksten 23.35. Daži no šiem faktiem bija pieejami komisijai, daži parādījās vēlāk. Jebkurā gadījumā to kopums neļauj pilnībā noliegt Krievijas militāro iebrukumu Gruzijā pirms 7. augusta.





Vēl jo vairāk, Gruzijas militārā operācija tika īstenota kā reakcija uz to, ka Gruzijas vadība no pretizlūkošanas iestādēm bija guvusi ziņas par Gruzijā nelikumīgi iebrukušajiem Krievijas spēkiem. Līdz ar to Gruzijas operāciju veidoja leģitīma pašaizsardzība, kā to paredz starptautiskie likumi. Uzskatu, ka pēc tam, kad valdība uzzināja par iebrukumu valstī, tās vienīgā leģitīmā izvēle bija tūlītēji norīkot aizsargāšanos. Gruzijas operācijas taktikas kvalitāte ir apspriežama, bet pats lēmums aizsargāties pret Krievijas iebrukumu bija gan nepieciešams, gan leģitīms.





Nedomāju, ka Gruzijas militārā vadība 2008. gada augustā ticēja, ka Gruzija varētu uzvarēt bruņotā konfliktā ar Krieviju. Protams, nevaru būt pilnībā drošs par viņu tā laika domām, bet noprotu, ka viņi vēlējās uzturēt aizsardzību, vienlaikus aktīvi piesaistot ārvalstu palīdzību, kas varētu apturēt Krievijas iebrukumu. Tas arī ir tas, kas fundamentāli notika, taču, visticamāk, viņi cerēja, ka militāri situācija kara apturēšanas brīdī nebūs tik katastrofāla Gruzijai, kāda tā bija.





Tomēr pamatā jāņem vērā, ka brīdī, kad Gruzijas armijas virspavēlniecība uzzināja, ka Krievijas spēki iebrūk, vairs nebija lielas izvēles, ko darīt, neatkarīgi no Gruzijas izredzēm uzvarēt konfliktu.





Savukārt tagad pēc desmit gadiem sajūtas par karu gruzīnu vidū variē no vienas galējības spektra otrā, kas lielā mērā atkarīgs arī no politiskajām simpātijām. Domāju, ka daudzi kritiski vērtē faktu, ka Gruzijas Bruņotie spēki izrādījās šādām operācijām negatavi.





Savukārt garā gruzīnu vairumam nav ne mazākās vēlmes dzīvot Krievijas ietekmes telpā, un viņi stingri iestātos pret jebkādiem mēģinājumiem valsti novest šādos apstākļos. Attiecībā uz okupētajām teritorijām, tas ir fakts, ka kamēr vien Krievijas spēki tajās atradīsies, Gruzija situāciju tajās nespēs ietekmēt. Gruzīni to labi saprot.





Tāpat gruzīni apzinās faktu, ka līdz ar Maskavas mērķi iedragāt Gruzijas suverenitāti, tai nepieciešama visa starptautiskā palīdzība, kādu tā var dabūt, lai aizsargātos no šiem draudiem. Vairums gruzīnu noteikti vēlētos aktīvāku Rietumu atbalstu, bet lielu draudu priekšā jebkāds atbalsts ir labāks par nekādu atbalstu.