Gruzijas armija karā izrādījās efektīva pretgaisa aizsardzībā, ko lielā mērā nodrošināja no Ukrainas iepriekš iepirktās padomju gados ražotās "SA-11 Buk-1M" pretgaisa aizsardzības sistēmas, izraēļu pretgaisa pašgājējsistēma "SPYDER-SR", kā arī caur Turciju nodrošināta pieeja NATO gaisa telpas novērošanas tīklam. Piecās dienās gruzīniem izdevās notriekt bumbvedēju "Tu-22M" un trīs kaujas lidaparātus "Su-25".

Plāns izrādījās pārdrošs, un izmēros lielās Krievijas armijas bruņutransporta un karavīru kolonnas, kuras no Roki tuneļa uz Chinvali devās pa dažādiem ceļiem, izrādījās apstāklis, ar kādu Gruzija nebija rēķinājusies. Turklāt tā pavisam nebija gatava tam, ka Krievija ar dažu dienu nobīdi aktivizēs arī Abhāzijas fronti un faktiski uzsāks pilna mēroga karadarbību, jo no separātiskā reģiona pierobežas valsts rietumos karavīri bija pārvesti uz Dienvidosetijas un tai pieguļošajiem apgabaliem.





Gruzīnu, kā daudzi uzskata, neizbēgamās operācijas rezultāts bija graujošs pašiem gan politiski, gan militāri. Politiski iebrukums Dienvidosetijā izslēdza jebkādu iespēju nākotnē cerēt, ka separātisti ar Tbilisi ielaidīsies sarunās. Turklāt Gruzija ne tikai neatguva kontroli pār reģionu, bet zaudēja varu pat pār tām Abhāzijas un Dienvidosetijas daļām, kuras centrālās valdības rokās bija līdz šim.





Militāri starptautisko analītiķu vērtējums bija skarbs. Ģeopolitiskās analītikas kompānija "Stratfor" ziņojumā secināja, ka "Krievija ir pilnībā izmetusi Gruziju no Abhāzijas un Dienvidosetijas, kā arī lielā mērā ir iznīcinājusi Gruzijas kaujas spējas". Tika ņemts vērā gan fakts, ka Gruzijas armija un policija daudzviet atkāpās, atstādama civiliedzīvotājus likteņa varā, gan tas, ka kaujaslaukā un bāzēs tika pamests liels skaits ieroču un aprīkojuma, kas vēlāk nonāca Krievijas karavīru rokās. To vidū bija gan vairāki desmiti tanku, gan modernas pašgājējhaubices, gan amerikāņu piegādātās "Humwee" bruņumašīnas un pat jauni patruļu kuteri, kurus krievu spēki jau pēc kara noslēguma no Poti aizveda ar visām piekabēm.