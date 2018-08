Agri no rīta Krievijas premjers Vladimirs Putins ierodas Ziemeļosetijā Viņš paziņo, ka Krievija vairs neatzīst Gruzijas tiesības uz separātisko reģionu. Abhāzijas varasiestādes no rīta pieprasa izvest ANO Novērošanas misijas Gruzijā (UNOMIG) personālu no Gruzijas kontrolētās Abhāzijas daļas. Novērotāji dodas prom un ap 9:25 Krievijas lidmašīnas sāk bombardēt Kutaisi apkārtnē.