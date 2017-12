Latvijas valsts simtgadi svinēs arī tautieši, kuri dzīvo ārpus dzimtenes. "Es esmu Latvija" – šādu vēsti visā pasaulē mītošie latvieši vēlas nosūtīt savai vai iepriekšējo paaudžu dzimtenei Latvijai tās simtās dzimšanas dienas gadā. Trijos gados ar šo devīzi plānoti 54 projekti, kuru mērķis ir stiprināt vienotības sajūtu diasporā un vēstīt pasaulei par Latvijas sasniegumiem.

"Domāju, ka jau šobrīd esam lieli ieguvēji, jo Latvijas valsts simtgadei veltītajos projektos plecu pie pleca darbojas visu paaudžu tautieši – gan tie, kuru ģimenes no Latvijas aizbrauca pirms daudzām desmitgadēm, gan tie, kuri uz dzīvi ārpus dzimtenes pārcēlušies pavisam nesen. Tā mēs padarām Latviju dzīvu ikvienam latvietim," uzsver Pasaules brīvo latviešu apvienības Latvijas filiāles vadītājs Jānis Andersons.

Plānoto pasākumu skaits ir liels, bet Pasaules brīvo latviešu apvienība piedāvā astoņus plašākos un interesantākos projektus, kas norisināsies 2018. gadā.

Reģionālie kultūras svētki Viduseiropā un Dienvideiropā

Turpinot 2017. gadā iesākto, 2018. gada 23.-25.februārī Rozendālā, Nīderlandē, notiks reģionālie kultūras svētki Viduseiropā, bet 27.-29.aprīlī Antālijā, Turcijā, – reģionālie kultūras svētki Dienvideiropā. Svētkos paredzētas meistarklases un māksliniecisko kopu vadītāju seminārs, koncerti, zibakcijas, amatnieku tirdziņš, kā arī māksliniecisko kopu vadītāju seminārs. Projektu īsteno Eiropas Latviešu apvienība sadarbībā ar Nīderlandes latviešu kori, Turcijas latviešu skolu un Latvijas vēstniecībām abās valstīs. Pirmajos svētkos, kas aprīlī notika Dublinā, pulcējās vairāk nekā 600 dalībnieku, bet rudenī Stokholmā – vairāk nekā 800 dalībnieku.

Latvijas kultūras dienas Igaunijā – Latvijai 100

Sadarbībā ar apgādu "Liels un mazs" martā un aprīlī Latviešu Nacionālā kultūras biedrība Igaunijā rīkos bērnu literatūras svētkus, savukārt jūnijā Tallinā plānotas kārtējās Latvijas kultūras dienas. Ja iepriekšējās kultūras dienas bija veltītas Jāņu tradīcijām, tad šīs – mūsu valsts simtgadei.

Latviešu māksla Kalamazū, ASV

Kalamazū latviešu centrā, Garezerā un Rietummičiganas universitātē (RMU) Latvijas valsts simtgadei veltītie pasākumi, tostarp koncerti, mākslas izstādes, konference, latviešu kultūras kurss RMU tiek īstenoti teju trīs gadu garumā – no 2017. līdz 2019. gadam. 2018. gada martā Kalamazū latviešu biedrība kopā ar RMU rīkos konferenci "Latviešu māksla Kalamazū", kurā Latvijas un Ziemeļamerikas lektori stāstīs par mūziku, mākslu, folkloru un parašām. 2017.gadā "Kerr" galerijā Ričmondā notika Sniedzes Ruņģes darbu izstāde.

Ērika Ešenvalda multimediālās simfonijas "Ziemeļu gaisma" pirmatskaņojums Kanādā

2018. gada martā Toronto viens no Kanādas labākajiem koriem "Orpheus" (diriģents Roberts Kūpers) kā veltījumu Latvijas valsts simtgadei pirmatskaņos Kanādā Ērika Ešenvalda multimediālo simfoniju "Ziemeļu gaisma". Plānots, ka autora uzburto stāstu par leģendām apvīto ziemeļu polārblāzmu noklausīsies teju 2000 kanādiešu un latviešu.

Baltijas valstu simtgadei veltīta konference Stenforda universitātē

2018. gada 1.-3. jūnijā Baltijas Studiju veicināšanas apvienības (AABS, The Association for Advancement of Baltic Studies) rīko Baltijas valstu simtgadei un AABS 50. gadskārtai veltītu konferenci. Tajā uzrunas teiks Tartu universitātes starptautisko tiesību profesors Lauri Melkso, kas pētījis Baltijas valstu vēsturi un starptautisko statusu, enerģētikas un politisko risku eksperte Agnija Grigasa, Stenforda universitātes Austrumeiropas studiju profesors Normans Neimarks un tagadējais Eiropas Padomes (EP) cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks. Plānots, ka tās goda viesu vidū būs arī eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga, kas savulaik vadījusi AABS darbību.

Baltijas valstu filmu festivāls Ņujorkā

Lai iepazīstinātu ņujorkiešus ar jaunākajām filmām, Latvijas Goda konsultāts Ņujorkā 2018. gada oktobrī rīko pirmo Baltijas valstu filmu festivālu.

Zviedrijas latviešu mākslas izstāde "Saknes no Latvijas"

Īpaši Latvijas valsts simtgadei veltīta Zviedrijas latviešu mākslas izstāde plānota 2018. gada oktobrī Stokholmā, 2019. gada februārī - Gēteborgā, 2019. gada martā – Malmē, 2019. gada maijā – Umeo. Tajā savus darbus izstādīs Laris Strunke (1931), Miķelis Lapsa (1982), Annika Lasmane Sundberga (1954) un vēl 20 Zviedrijas latviešu mākslinieki.

Brazīlijas latviešu skaitīšana akcija un pasākums "Ar Latviju sirdī"

Brazīlijas latviešu kopiena iecerējusi vairākus simtgades pasākumus, tostarp 2018. gada 18. novembrī gaidāms lieluzvedums "Ar Latviju sirdī", sadarbībā ar Brazīlijas pastu tiks izdota Latvijas simtgadei veltīta pastmarka. Taču laikā no marta līdz decembrim risināsies elektronisks Brazīlijas latviešu skaitīšanas projekts, ko rīko Brazīlijas latviešu kultūras apvienība.

Tāpat īpaši simtgadei veltīti pasākumi notiks Austrālijā, Lielbritānijā, Vācijā, Luksemburgā, Kanādā, Krievijā, Baškortostānā, u.c. valstīs. 2019. gadā iecerēti Eiropas latviešu 2. Kultūras svētki, kuri varētu notikt Dublinā un kuros iesaistītos visas latviešu kopienas Eiropā un pasaulē.