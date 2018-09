Ceturtdien, 6. septembrī, tūkstošiem skolēnu no visiem 119 Latvijas novadiem tikās Rīgā, atklājot Latvijas valsts simtgades lielāko iniciatīvu "Latvijas skolas soma".

Īpašā pasākumā "Arēna Rīga skolēni piedalījās radošās darbnīcās un koncertā "100 Latvijas stāsti 100 minūtēs". Piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem, koncertā tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju.

"Latvijas simtgadei veltītā programma "Skolas soma" ļauj visu klašu skolēniem paraudzīties aiz apvāršņa. Tā ir iespēja iegūt jaunas zināšanas un sastapties ar radošām personībām. Tie ir pārsteidzoši atklājumi un jauna emocionālā pieredze. Tas vienkārši ir interesanti. Iespējams, pats svarīgākais šīs programmas mērķis ir vienlīdzība jeb vienādas iespējas visiem. Tas nozīmē, ka tajā var piedalīties skolēni no visas Latvijas un nevienam nav nekādu privilēģiju. Katram ir iespēja atklāt mūsu kultūras krāšņumu un iepazīt Latvijas aizraujošo vēsturi," atklāšanas uzrunā uzsvēra Ministru prezidents, iniciatīvas "Latvijas skolas soma" patrons Māris Kučinskis.

""Latvijas skolas somas" iniciatīva ir veidota ar pārliecību, ka Latviju skaistāku un stiprāku var padarīt cilvēki, kuri ļoti labi pazīst savu zemi, tās vērtības, pārzina kultūru, dabas bagātības, lepojas ar zinātnes un uzņēmējdarbības sasniegumiem, ļoti labi zina arī savas valsts vēsturi, ir spējīgi dažādās valodās par to stāstīt citu valstu cilvēkiem," atzīmē kultūras ministre Dace Melbārde, uzsverot, ka šī, lielākā no Latvijas valsts simtgades iniciatīvām, ikkatram no vairāk nekā 240 tūkstošiem 1.-12.klases skolēnu to palīdzēs piedzīvot, izzināt un nodot tālāk.

"Latvijas skolas soma" ir valsts finansētu atbalsta programma, lai visiem 1.–12. klašu skolēnam, t.sk., profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, būtu iespēja teorētiskās zināšanas papildināt ar klātienē dažādos pasākumos, muzejos, teātros, koncertzālēs, uzņēmumos, dabas takās un citviet gūtu pieredzi.

Iniciatīvas atklāšanas koncertā uzstājās Raimonds Pauls, vijolnieks Daniils Bulajevs, The Ludvig, Laima Jansone, grupa "Dagamba", Matīss Čudars, Edavārdi, dejotāja un horeogrāfe Liene Grava, Justs Sirmais, Daumants Kalniņš, grupa "Auļi", soprāns Marlēna Keine, DJ Monsta un DJ Rudelies, simfoniskais orķestris "DD" diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā, dejotāji, velo triālisti ''Karters'' un citi mākslinieki, apvienojoties netradicionālās kombinācijās un mudinot jauniešus arī pašiem būt radošiem. Pirms koncerta Arēna Rīga aizrautīgi degustēja dažādus radošos eksperimentus, iepazina kino un animācijas tapšanas aizkulises, kā arī dalījās iespaidos kādu viņi saredz Latviju vēl pēc simt gadiem.

Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ieviešanas sagatavošana noritējusi vairāku gadu garumā, radot jaunu sistēmu kā efektīvi organizēt finansējuma piešķiršanu un izglītības iestāžu sadarbību ar dažādu izzinošu aktivitāšu sniedzējiem vēl nepieredzētā mērogā. "Latvijas skolas somas" ietvaros dažādu pasākumu apmeklējumam nepieciešamo transporta un ieejas biļešu segšanai kopumā plānoti teju 13 miljoni eiro jeb 40% no simtgades nacionālo pasākumu programmai plānotā valsts finansējuma piecu gadu periodā. Līdzekļus proporcionāli skolēnu skaitam saņems izglītības iestāžu dibinātāji – pašvaldības, ministrijas, biedrības, nodibinājumi un komersanti, kas īsteno pamata un vidējās vispārējas un profesionālās izglītības programmas. Īpaša uzmanība iniciatīvas ietvaros tiks veltīta aktīvai iesaistei, piemēram, multimediāliem projektiem, interaktīvām darbnīcām, performancēm, kurās skolēni var kļūt par aktīviem dalībniekiem.

Līdzās citām norisēm novembrī skolas varēs izmantot "Latvijas skolas somas" finansējumu, lai apmeklētu divus grandiozus notikumus. Valsts svētku nedēļā no 12. līdz 16. novembrim Latvijas Nacionālajā teātrī – vietā, kur dibināta Latvijas valsts – tiks īstenots projekts "Tikšanās vieta: 2. pilsētas teātris". Nacionālais teātris valsts simtgadē piedāvā režisoru Valtera Sīļa un Kārļa Krūmiņa iestudētu Latvijas valsts proklamēšanas simulāciju, kur katram skatītājam ar īpašām konferenču austiņām būs iespēja noklausīties atšķirīgus komentārus par notiekošo.

Savukārt deju lielizrādē "Abas malas" 17., 18. un 19. novembrī "Arēnā Rīga" caur mūziku, deju un mūsdienu mākslas tehnoloģijām skolēni varēs piedzīvot Latvijas stāstu vēl nebijušā gaismā, simts gadus senu stāstu par mums pašiem un mūsu zemi, kuras dzīslās plūst laika upe Daugava, ko uz īpaši radītas 2000 kvadrātmetru lielas mākslas projekciju skatuves izdejo vairāk nekā 450 baleta, laikmetīgās un tautas deju dejotāji.

Plašāka informācija par iniciatīvu "Latvijas skolas soma" atrodama Latvijas valsts simtgades programmas mājaslapā.