Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā grāmatu "100 Latvijas vēstures notikumi: Cilvēki un procesi 1918 - 2018". Grāmata tapusi, par Latvijas simtgadi domājot daudziem un dažādiem autoriem: vēsturniekiem, literatūras un kino pētniekiem, publicistiem, žurnālistiem un atsaucīgiem muzeju, arhīvu darbiniekiem.

Kā vēsta izdevēji, šī kaleidoskopiskā grāmata vēsta par valsti, tās veidošanu un zaudēšanu, kalpošanu un uzticību tai, izdzīvošanu un varonību okupācijas apstākļos un trimdā. Un visvairāk par čaklumu un darbiem – uzvarām un panākumiem.

Grāmtatā iekļauto 100 notikumu vidū ir ne tikai karu, diplomātisko attiecību, okupāciju un iekšpolitisko lēmumu punkti, bet arī mūzika, prese, televīzija, dabas aizsardzība, rūpniecība, tehnoloģijas, sports, literatūra, teātris, glezniecība un kino.

"No šīm zināšanām augusi arī izpratne par brīvību un tās cenu – Tautas fronte, "Baltijas ceļš", barikādes un atgriešanās brīvajā Eiropā to pierāda. Nozīmīgi notikumi sadzīvei un mūžībai – no naudas reformām līdz tautas garu pacilājošajiem svētkiem, no lepnajiem aizsargiem līdz sargājošajam NATO, no varenās Pļaviņu HES līdz varošām Gaismas pilīm," raksta izdevēji.

Grāmata veidota, ievērojot zināmu laika hronoloģiju, taču katrs notikums vai apraksts uztverams arī kā atsevišķs stāsts.