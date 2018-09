Valsts simtgades svinēšanas festivāls "Latvijas Goda aplis" 8. septembrī ciemosies gan Kocēnu, gan Alūksnes novadā. Kocēnu novadā ceturto reizi tiks svinēti Kokmuižas svētki, savukārt Alūksnes novada Kalncempju pagasta Ates muzejā – tradicionālie Pļaujas svētki, portālu "Delfi" informē biedrības "Staro 100" pārstāvji.

Kokmuižā "Latvijas Goda aplis" pēc pulksten 21 piedāvās krāšņu gaismas instalāciju ūdens strūklakā. Savukārt Viktora Ķirpa Ates muzejā festivāls radīs īpašu atmosfēru, kad vakara krēslā arī pēc pulksten 21 tiks izgaismotas un arī atbilstoši savai būtībai ieskandinātas Vidzemes lauku sētas senlaicīgās ēkas.

Svētku diena Kokmuižā sāksies pulksten 13, kad senajā stallī būs skatāma muzikāla izstāde "7 dienas", kurā Agneses Melbārdes lielformāta grafikas saplūdīs vienā stāstā ar Zanes Dombrovskas dziedātām oriģināldziesmām. Savu koppriekšnesumu abas dāmas atkārtos arī pulksten 19.

Svētki oficiāli tiks atklāti pulksten 14 pie Kokmuižas alus pagraba, kur uzstāsies "Kokmuižas muzikanti", Kocēnu novada amatiermākslas kolektīvi un viesi. Turpat pie Kocēnu dīķa darbību uzsāks muižas tirdziņš, kurā dažādus labumus piedāvās amatnieki un mājražotāji, bet aktīvākie svētku apmeklētāji tiks aicināti piedalīties sportiskajās un radošajās Muižas spēlēs, kas domātas dažādu vecumu dalībniekiem.

No puksten 15.30 pie Kokmuižas alus pagraba muzicēs dziesminieki Kārlis Kazāks, Anete Kozlovska, Mārtiņš Dambis un LEILALI jeb Leila Alijeva, no pulksten 17 parkā pie Kokmuižas pils uzstāsies vinila plašu dīdžejs Artūrs Oliņš, sintpopa duets "Tehnikums" un improvizācijas teātris "ViA Gars", pulksten 18 pils parterā skaistākās operu ārijas un latviešu komponistu kamermūzikas šedevrus par godu simtgadei izpildīs soprāns Evita Pehlaka, tenors Andris Ludvigs un pianists Ventis Zilberts, bet pulksten 20.30 uz skatuves pie Kokmuižas alus pagraba notiks svētku noslēguma koncerts, kurā uzstāsies Normunds Rutulis, Elza Rozentāle un Jelgavas bigbends.

Arī Alūksnes novada Ates muzejā svētki sāksies pulksten 13, kad pircējus gaidīs amatnieku un mājražotāju tirdziņš. No pulksten 14 apmeklētājus priecēs Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvi un viesi, pulksten 16 sāksies umurkumura aktivitātes, pulksten 16.30 uzstāsies Rēzeknes vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dziga", pulksten 18 būs iespējams noskatīties Cēsu teātra piedāvāto dziesmuspēli "Mucenieks un muceniece", kas tapusi pēc Ādolfa Alunāna lugas motīviem, bet pulksten 19.30 uzstāsies par ekoloģiskās mūzikas grupu sevi dēvējošā "Ducele".

Pasākuma laikā ikviens varēs iepazīties un arī izmēģināt savas prasmes darbā ar senās latviešu lauku sētas aprīkojumu. Saimes mājā kopā ar Galgauskas mazpulku tiks cepta maize, pagalmā kopā ar Medņevas etnogrāfisko ansambli tiks rīvēti kartupeļi, skābēti kāposti un seperēts piens, labības šķūnī kopā ar Briežuciema etnogrāfisko ansambli varēs apstrādāt linus, zem ābeles notiks puļķu maizes cepšana, pie pūnītes – zupas vārīšana, klētī – medus sviešana, rijā – labības kulšana ar spriguļiem, pie motoršķūņa – labības kulšana ar kuļmašīnu, pie pirts – veļas mazgāšana kopā ar Jaunlaicenes folkloras kopu "Putnis", smēdē – kalšanas darbi kopā ar amatnieku Laimoni Bāliņu, pie smēdes – kokapstrādes darbi un arī pankūku cepšana kopā ar amatnieku Ēriku Kanaviņu, zirgu inventāra šķūnī – zirglietu darināšana un ādas apstrādāšana kopā ar zemnieku saimniecību "Apkalnmājas", ratnīcā – karošu grebšana kopā ar Laimoni Lapsu, bet laidara nojumē – smilšu aplikāciju veidošana un citas radošās darbnīcas.

Turpat laidarā varēs aplūkot tautas lietišķās mākslas studijas "Kalme" izstādi, starp smēdi un ratnīcu būs izlikti apskatei tautas lietišķās mākslas studijas "Sagša" un Laimdotas Kliesmetes keramikas darbi, pie zirgu inventāra šķūņa – Alūksnes novada mazpulcēnu darbi, starp muzeja informācijas centru un saimes māju – klūdziņu pinumi, bet pie labības šķūņa varēs apskatīties piemājas saimniecības "Melderpuļķi" kaziņas un padegustēt sieru.

Ates muzejs dibināts 1985. gadā un tā izveidotājs Viktors Ķirpis par šo ieguldījumu Latvijas vēsturisko vērtību apzināšanā un saglabāšanā apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeni. Pirmie Pļaujas svētki muzejā notika jau pirms 30 gadiem un kļuvuši par apmeklētāju iecienītu tradīciju. Ieeja pasākumā pieaugušajam maksās 3 eiro.

Festivālu "Latvijas Goda aplis" rīko biedrība "Staro 100". Šonedēļ notiekošie pasākumi tapuši sadarbībā ar Kocēnu un Alūksnes novada pašvaldībām. Plašāka informācija atrodama festivāla "Latvijas Goda aplis" mājas lapā godaaplis.lv.