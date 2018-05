Latvijas simtgades svinēšanas festivāls "Latvijas Goda aplis" turpina apceļot un godināt valsts novadus. Šajā nedēļas nogalē – 26. maijā – tas aicina gan uz Alsungas, gan uz Ādažu novadu. Turklāt Alsungā tiks atklāts pastāvīgs "Latvijas Goda apļa" gaismas objekts – "Suitu sakta", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no biedrības "Staro 100".

Alsungā notiks tradicionālais "Suitu lebediks", ar ko taipusē ik gadu tiek iezīmēta vasaras sezonas uzsākšana un kura programma sāksies jau pulksten 11.00 Alsungas pils pagalmā ar svētkiem suitu rausim un pirmo dūdenieku saietu, kam par godu notiks koncerts. Tajā piedalīsies arī novada skolēnu deju kolektīvi, kā arī Alsungas, Jūrkalnes un Basu folkloras kopas. Darbosies arī amatnieku un mājražotāju tirdziņš, dažādas darbnīcas un būs pieejamas piepūšamās atrakcijas bērniem.

Pulksten 14.00 notiks biezākā, košākā, skaistākā, kūstošākā rauša un Raušu rauša godināšanas ceremonija. Sklandrausis, ko parasti ēd aukstu ar tēju vai pienu, ir apaļš plācenis, gatavots no stingras rudzu miltu mīklas un pildīts kārtās ar vārītu kartupeļu un burkānu pildījumu. Tas ir viens no latviešu tradicionālajiem ēdieniem un jau no senatnes tiek uzskatīts par kurzemnieku ēdienu. Alsungā raušu receptes ir pārmantotas no paaudzes paaudzē.

Pulksten 15.00 pils pagalmā tiks dots starts foto orientēšanās sacensībām pa Alsungu, bet pulksten 18.00 notiks lebedika koncerts Ziedulejas estrādē, kurā piedalīsies Alsungas pašdarbnieki, dūdenieku saieta dalībnieki un vidējās paaudzes deju kolektīvs "Sen Līgo" no Rīgas.

Pulksten 20.30 notiks arī pēc "Suitu lebedika" Alsungā pastāvīgi paliekošā gaismas objekta "Suitu sakta" atklāšana pie pils torņa. "Sakta kā festivāla "Latvijas Goda aplis" vizuālā zīme raksturo mūsu novadu daudzveidību," uzsver festivāla kuratore Diāna Čivle. "Katra novada tautas tērpam piederīga citāda sakta, tomēr Alsungas saktu atpazīst ikviens. Nu tā dižosies kā vides gaismas objekts pie Alsungas pils arī pēc "Latvijas Goda apļa"."

Vēl pulksten 21.00 Ziedulejas estrādē sāksies balle, kurā notiks danči kopā ar dūdeniekiem, bet no pulksten 22.00 savu piecu gadu jubileju koncertā atzīmēs grupa "Liedags", piedaloties arī viesiem – grupām "Piemare" no Pāvilostas, "Kas" no Aizputes un "Liepājas dzemdību nams". Ieejas maksa vakara pasākumā būs 3,50 eiro.

Savukārt Ādažu novadā 26. maijā norisināsies Gaujas svētki. Tas ir ikgadējs pasākums, kas pulcē vairākus tūkstošus novada iedzīvotāju un viesu. Jau no pulksten 09.00 netālu no Gaujas darbosies Pavasara tirgus. Pulksten 11.30 no Pirmās ielas sāksies svētku gājiens uz Lielās skatuves laukumu un pulksten 12.00 uz Lielās skatuves norisināsies svinīgā Gaujas svētku atklāšana, kurā uzstāsies Guntars Račs ar grupu "Saldās sejas", piedaloties viesmāksliniekiem – Ivo Fominam, Normundam Rutulim un Mārcim Judzim, notiks "Zumba Fitness" paraugdemonstrējumi un muzicēs arī grupa "Atom".

No pulksten 12.30 Līgo laukumā uzstāsies dažādi vietējie kolektīvi – bērnu popgrupa "Rakari", Ādažu vidusskolas deju kolektīvs "Rūta", Ādažu Mākslas un mūzikas skolas mūziķi, hiphopa un ekstrēmo deju studijas un citi. Pulksten 15.20 notiks Dziesmu svētku, bet pulksten 16.00 – Deju svētku ieskaņas koncerts. Turpat netālu pulksten 14.00 darbosies Dronu arēna, kurā notiks sacensības dronu pilotēšanā un uz kuru jaunāko paaudzi vilinās arī virtuālās realitātes portāls. Vēl no pulksten 12.30 Vējupē norisināsies dažādas SUP airējamo ūdensdēļu aktivitātes, bet stadionā no pulksten 13.00 paredzēta piesātināta sporta programma, ieskaitot stafetes, grieķu-romiešu cīņas paraugdemonstrējumus un futbola kluba "Ādaži"/Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola miniturnīru.

No pulksten 19.00 uz Lielās skatuves sāksies Gaujas svētku vakara koncerts, kurā piedalīsies dziesminieks Ostins Millers no ASV (pulksten 19.00), Maestro Raimonds Pauls ar Kristīni Zaharovu, Gintu Krievkalnu, Daumantu Kalniņu, Mārtiņu Ruski, Zigfrīdu Muktupāvelu, Daini Skuteli, Arti Robežnieku un bigbendu Kristapa Krievkalna vadībā (pulksten 20.00), Dons (pulksten 22.30), grupa "Transleiteris" (pulksen 00.20) un DJ Roberts Lejasmeijers (pulksten 01.40).

Pusnaktī un arī pulksten 01.20 būs skatāma muzikāla ūdens un gaismu spēle "Gaismas strūklakas" uz Vējupes, ko vislabāk varēs vērot no Gaujas ielas pie Lielās skatuves. Svētku vadītāju lomā iejutīsies Artūrs Breidaks, Ingus Ulmanis un Jānis Romanovskis. Notiks arī vietējo uzņēmumu prezentācijas, Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto militārās tehnikas demonstrējumi, grila un BBQ festivāls, kā arī darbosies Gardēžu kvartāls un "Annels" atrakciju parks bērniem. Ieeja pasākumā bez maksas.

Festivālu "Latvijas Goda aplis" rīko biedrība "Staro 100". Šīs nedēļas pasākumi tapuši sadarbībā ar Alsungas un Ādažu novadu pašvaldībām. Plašāka informācija atrodama festivāla "Latvijas Goda aplis" mājas lapā godaaplis.lv. Nākamais pasākums notiks 2. jūnijā Lubānas novadā.

Festivāls "Latvijas Goda aplis" ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas kopš pērnā gada novembra godina dažādus Latvijas novadus un to ievērojamās personības, katru nedēļu ciemojoties kādā no valsts vietām un aicinot pievienoties ikvienu interesentu un pašmāju kultūras cienītāju. Festivāls turpināsies līdz pat šā gada novembrim, kulminējot gaismas festivālā "Staro Rīga".