Dundagā ar Sklandraušu festivālu 21. jūlijā turpināsies "Latvijas Goda aplis" – valsts simtgades svinēšanas festivāls, kas apceļo un godina Latvijas novadus. Sklandrausis ir Dundagas novada lepnums, kura precīzā recepte iekļauta pat Eiropas Komisijas reģistrā, tādēļ pēc īstās garšas jādodas tieši uz šo lībiešu krastu.

Sklandraušu festivāla pilnais nosaukums ir "Pie galda, pie goda, pie labiem ļaudīm" un tas precīzi izsaka to, ko no viesošanās Dundagā 21. jūlijā sagaidīt. Pasākumu programma iesāksies jau pulksten 11, kad Dundagas luterāņu baznīcā notiks koncerts "Gaismas iedvesmotas...". Šis nosaukums savukārt attiecināms uz koncerta dalībniecēm – soprānu Baibu Veismani-Rezongu, vijolnieci Andu Kostandu un ģitāristi Egitu Ķīviču, kura spēlēs akustisko ģitāru.

Oficiāli festivāls tiks atklāts pulksten 12 Dundagas pils parka estrādē, kur līdz pat pulksten 16.30 notiks dienas koncerts. Tajā piedalīsies "Zaļā galma kapella", Dundagas Kultūras pils deju kolektīva "Dun-dang" jauniešu un senioru grupas, koklētāju ansambļi no Dundagas Mākslas un mūzikas skolas, Babītes mūzikas skolas un Kolkas tautas nama, Dundagas Kultūras pils vokālais ansamblis "Sendienas", Kolkas lībiešu ansamblis "Laula", kā arī Liepājas cirks un kolektīvi no Dundagas sadraudzības pilsētām Čehijā – tautas deju grupa "Šastaček" no Nimburkas un tautas mūzikas grupa "Jaro" no Ūsti pie Orlices. Koncertu vadīs Dundagas pils direktore Baiba Dūda.

Vienlaikus festivāla aktivitātes sāksies arī Dundagas pils pagalmā, kur darbosies sklandraušu darbnīcas un lībiešu ķēķis, arī notiks muzicēšana un būs apskatāma kādreizējo pils saimnieku Ostenzakenu dzimtas pārstāvja, vācu gleznotāja Jana Baliona un vietējo bērnu darbu kopizstāde. Savukārt laukumā pie Dundagas pils būs pieejamas bērnu atrakcijas, ieskaitot arī piepūšamo pilsētiņu un pat "Redrift" radio vadāmo mašīnu trasi.

Pulksten 13 pils lielajā zālē notiks baleta performance "Neaizmirstiet mani", kurā kopā ar vietējiem bērniem uzstāsies vēl viena Ostenzakenu dzimtas pārstāve – vācu dejotāja Jarika fon der Ostenzakena. No pulksten 14 pils parka estrādes teritorijā darbosies arī atrakcija bērniem "Mārtiņa burbuļi", kurā tik tiešām tiks pūsti visdažādāko izmēru burbuļi.

Uzreiz pēc tās pulksten 16 pils pagalmā notiks Goda dundadznieku sveikšana "Gods godam pretī nāk...", pēc kuras pulksten 17 turpat uzstāsies Rīgas Tehniskās universitātes postfolkloras ansamblis "Daba San". Savukārt pulksten 19 parka estrādē sāksies brīvdabas izrāde "Lielais loms", kas veidota pēc Anna Brigaderes lugas motīviem un ko režisējuši Juris Kalniņš un Voldemārs Šoriņš. Izrādē piedalās gan paši režisori, tās horeogrāfe Raimonda Vazdika un producente Aīda Ozoliņa, gan Indra Burkovska, Dace Makovska, Artis Drozdovs, Ance Kukule un vēl citi aktieri.

Nakts balle notiks turpat un sāksies pulksten 22. Tajā muzicēs grupa "Lauku muzikanti", bet pulksten 23 tiks nodots festivāla "Latvijas Goda aplis" sveiciens Dundagai, piedāvājot noskatīties audiovizuālu priekšnesumu, kurā galvenajā lomā būs – milzu spoguļbumba.

Festivālu "Latvijas Goda aplis" rīko biedrība "Staro 100". Šis pasākums tapis sadarbībā ar Dundagas novada pašvaldību. Plašāka informācija atrodama festivāla "Latvijas Goda aplis" mājas lapā.