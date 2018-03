Latvijas simtgades svinēšanas festivāls "Latvijas Goda aplis" šajā nedēļas nogalē, 10. martā, tas ar multimediālu uzvedumu "Gaismas pils stāstnieks" piestās Līvānu novadā, portālu "Delfi" informē rīkotāji no biedrības "Staro 100".

Līvāni šogad svin 92. gadskārtu kopš šai apdzīvotajai vietai piešķirtas pilsētas statuss. To dēvē par atslēgām Latgales vārtos un Līvānu novada kultūrvēsturiskais mantojums liecina par vēl daudz senākām saknēm. Tajās balstīts arī vietējo strādīgums un dzīvesgājums ar dziesmu, kas tiks akcentēts arī novada uzņēmēju un amatnieku darbu izstādē "Māras istaba" Līvānu novada kultūras centrā, Rīgas ielā 105. Tur par muzikālo noformējumu rūpēsies četru paaudžu Dienvidlatgales teicēji un dziedātāji no folkloras kopām "Turki", "Rūžupis veiri" un "Ceiruleits", kuru dziedājumā būs saklausāma arī autentiskā Leivōnu izloksne. Izstāde būs apskatāma no pulksten 16.00 un tajā būs iespējams iegādāties mājražotāju produkciju.

Līvānos netiek aizmirstas senās un tiek koptas arī modīgās amatu prasmes. Tur sastopami gan studijas "Dubna" audēji un biškopji, gan stikla pūtēji un mūsdienu mākslas pārstāvji. Tāpēc Goda saimnieki publiskā seminārā tiksies ar Goda viesiem Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 136, diskusijā "Kur augt? Līvānu novads nākamajā Latvijas 100gadē", lai pārrunātu, kādus ceļus turpmāk labāk izvēlēties. Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu novada pašvaldības deputāti uzņems ciemos Līvānu Goda pilsoņus: komponistu Juri Kulakovu (Rīga), priesteri Juri Zarānu (Rīga) un uzņēmēju Daumantu Pfafrodu (Līvāni), kā arī Līvānu novada iedzīvotājus: skolotāju Sandru Kivlenieci (Līvāni), Ivo Brūveru (Rudzāti), pirmo Līvānu novada stipendiju fonda stipendiāti Zani Gaiduku (Līvāni), Mūsdienu mākslas galerijas vadītāju Raimondu Vinduli (Jēkabpils) u.c. Paneļdiskusiju moderēs Līvānu novada deputāts un Attīstības plānošanas komisijas priekšsēdētājs – Gatis Pastars. Pulcēšanās notiks no pulksten 13.00.

Ikviens aicināts piedalīties arī foto orientēšanās sacensībā "Labi sēžam", kas veltīta tematiskajiem soliņiem Rīgas ielā un norisināsies līdz 10. marta pulksten 17.00. Nolikums un karte pieejami Līvānu novada kultūras centra mājas lapā kclivani.lv. Reģistrēties sacensībai iespējams līdz 10. marta pulksten 11.00, nosūtot vēstuli Līvānu novada kultūras centram "Facebook" profilā un norādot savas komandas nosaukumu, dalīnieku skaitu un kontakttālruni. Komandā jābūt vismaz diviem dalībniekiem. Uzdevums ir apmeklēt sešus soliņus/kontrolpunktus un uzņemt sešas fotogrāfijas. Pie pirmā un pēdējā soliņa 10. martā no pulksten 11.00 līdz pulksten 17.00 būs iespējams iegūt papildu informāciju. Fotogrāfijas jāiesūta Līvānu novada kultūras centram Facebook profilā līdz pulksten 17.00. Pēc sacensības beigām visas nosūtītās fotogrāfijas turpat tiks arī publicētas un visi dalībnieki saņems apbalvojumus pēc zibakcijas pie bibliotēkas pulksten 19.55.

Pulksten 19.30 pie bibliotēkas notiks gaismas uzveduma "Gaismas pils stāstnieks" atklāšana. Uz ēkas fasādes multimediālā veidā tiks stāstīti septiņi stāsti no pilsētas iedzīvotāju sacerētiem darbiem par Līvāniem, kas tapa literārā konkursa laikā 2016. gadā. Darbu autori ir gan skolēni, gan pieaugušie, gan sirmgalvji. "Gaismas pils stāstnieks" parāda gaismas jēgpilno daudznozīmību. Tajā gaisma pasniegta gan kā vizuāli uztverams un ar cilvēka maņu apzināms jēdziens, gan kā dvēseles un gara stāvoklis spožākajā izpausmē.

Visi pilsētnieki un viesi aicināti pievienoties arī zibakcijai "Savienojies ar zvaigznēm", kas notiks turpat pulksten 19.45. Ikvienam lūgums ņemt līdzi lukturīšus vai to vietā izmantot mobilos tālruņus, jo ar drona palīdzību tiks uzfilmēts īpašs "Latvijas Goda apļa" video Līvānos.

Līvānu novadam cauri vijas Daugavas un Dubnas līkloči, kas satek vienā plūdumā. Iedvesmojoties no dabas, kafejnīcā "Sipres", Rīgas ielā 32, tapis Līvānu firmas ēdiens "Dubnas un Daugavas akmeņi", ko vietējie un pilsētas viesi varēs nobaudīt dienas laikā no pulksten 9.00 līdz pulksten 17.00. "Dubnas un Daugavas akmeņi" ir rīvētu kartupeļu klimpas, kas pildītas ar biezpienu un pasniegtas sviesta-krējuma mērcē.

No pulksten 10.00 līdz pulksten 16.00 būs iespējams apmeklēt arī Latgales Mākslas un amatniecības centru un Līvānu stikla muzeja ekspozīciju, Domes ielā 1, turpat darbnīcā izmantojot unikālu iespēju redzēt arī stikla pūšanas procesu. Ieejas maksa muzejā pieaugušajiem būs 3 eiro, bet skolēniem, studentiem, pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – 2 eiro. Stikla pūšanas darbnīcas apmeklējums izmaksās 2 eiro. Tā vienlaikus var uzņemt līdz desmit viesiem, tāpēc darbnīcas apmeklējums notiks pēc dzīvās rindas principa. Tikai festivāla "Latvijas Goda aplis" laikā apmeklētāji Latgales Mākslas un amatniecības centru un stikla muzeja ekspozīciju varēs apskatīt arī svētdienā, 11. martā, no pulksten 10.00 līdz pulksten 15.00.

Pasākumu rīko biedrība "Staro 100" sadarbībā ar Līvānu novada domi. Plašāka informācija atrodama festivāla "Latvijas Goda aplis" mājas lapā godaaplis.lv. Nākamais pasākums notiks no 16. līdz 18. martam Liepājā.