Valsts simtgades svinēšanas festivāls "Latvijas Goda aplis" 7. oktobrī ciemosies Pārgaujas novada Straupes zirgu pastā, kur norisināsies Dzērveņu svētki, portālu "Delfi" informē "Latvijas Goda apļa" idejas autori no biedrības "Staro 100".

"Latvijas Goda aplis" aicina ikvienu izmantot iespēju nobaudīt visdažādākos dzērveņu ēdienus un dzērienus, labi pavadīt laiku svaigā gaisā un sasildīties pie metālmākslinieku speciāli veidotiem dzīvās uguns objektiem.

Pārgaujas novada Dzērveņu svētki Straupes zirgu pastā sāksies pulksten 11 no rīta un turpināsies līdz 15.00 pēcpusdienā. Veselīgo dzērveņogu godina ikviens turienietis un ne velti tā rotā arī novada ģerboni. 7. oktobrī tiks dažādi kulināriski izceltas šīs purva ogas labākās īpašības, par ko parūpēsies vietējā Goda saimniece – šefpavāre, latviešu kultūrvēsturiskā kulinārā mantojuma nesēja un biedrības "Slow Food Straupe" līdzdibinātāja Baiba Smilga. Ikvienam svētku apmeklētājam būs iespēja nobaudīt gan sāļos, gan saldos ēdienus, kā arī dzērienus, kuros visos būs labi jūtama veselīgi sarkanās dzērvenes klātbūtne.

Ēdienu gatavošana notiks turpat uz vietas, ikvienam interesentam parādot un izskaidrojot to tapšanas procesu. Svētkos piedalīsies arī "Livonijas kulinārā ceļa" dalībnieki gan no Latvijas, gan no Igaunijas, kuri piedāvās nodegustēt Livonijas laiku receptēs atrodamos produktus un gatavos ēdienus.

Vienlaikus norisināsies arī vietējo lauku labumu tirdziņš, kas regulāri priecē vietējos iedzīvotājus un novada viesus katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā. Ierastais piedāvājums ir vienīgais visā Baltijā, kas iekļauts starptautiskās gardēžu alianses "Slow Food Earth Market" ieteikto tirdziņu saimē.

Rudenīgo atmosfēru siltāku padarīs metālmākslinieka Jāņa Martinsona īpaši šiem svētkiem veidotie objekti, kuros tiks kurta dzīvā uguns. Pēcāk šie vides objekti tirdziņa norises vietā paliks un sildīs apmeklētājus arī pēc Dzērveņu svētkiem, līdzot arī kulinārās izdarībās.

Dzērveņu svētku norises vieta – Zirgu pasts – atrodas trīs kilometrus no Straupes uz Rīgas pusi, A3 autoceļa malā. Ieeja pasākumā bez maksas.

Festivālu "Latvijas Goda aplis" rīko biedrība "Staro 100". Šis pasākums tapis sadarbībā ar Pārgaujas novada pašvaldību. Plašāka informācija atrodama festivāla "Latvijas Goda aplis" mājas lapā.

Festivāls "Latvijas Goda aplis" ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas kopš pērnā gada novembra godina dažādus Latvijas novadus un to ievērojamās personības, katru nedēļu ciemojoties kādā no daudzajām skaistajām un stāstiem bagātajām valsts vietām. Festivāls turpināsies līdz šā gada novembrim, kulminējot gaismas festivālā "Staro Rīga". Attiecīgi arī "Latvijas Goda apļa" pieturvietās tiek ieskicētas gaismu festivāla vizualizācijas, radot vēl emocionāli pacilājošāku noskaņu.