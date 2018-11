Simtgadē dzimušajiem bērniem dāvinās rakstainus cimdus

Svinot Latvijas simtgadi un izceļot Latvijas valsts Simtgades starptautiskās programmas panākumus, Melngalvju nams sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Kultūras ministriju piedāvā no no 17. līdz 19. novembrim Melngalvju namā apskatīt Eiropā un pasaulē augsti novērtētā latviešu dizainera Artūra Analta interaktīvo instalāciju "Matter to Matter", portālu "Delfi" informē Melngalvju nama pārstāvji.