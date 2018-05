Valsts jubilejas gadā pilnā sparā norisinās akcija "100 darbi Latvijai", kas mudina izdaiļot un labiekārtot vidi, ar mērķi sapost Latviju simtgades svinībām.

Kopumā šobrīd tiek realizēti 140 dažādi sakopšanas un izdaiļošanas darbi, piemēram – autobusa pieturvieta kā hobitu namiņš, koka velosipēdu parks, zaļie dzelzceļi, ratiņu pastaigu trase jaunajām māmiņām, zaļās mācību klases dabā, ēku izdaiļošana ar mākslas grafiti, dižkoku alejas un jauni meži, dabas takas, rododendru dārzi, oriģinālas sajūtu takas un spēļu laukumi, krāšņi mākslas soliņi, unikāli vides objekti, lielizmēra Latvijas karogi, vēl neredzētas atpūtas vietas un 100 rožu dārzs un citi.

Minētos darbus veic draugu un kaimiņu grupas, uzņēmumi, izglītības iestādes, individuālas personas, biedrības un pašvaldības no 37 dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām. Kā raksta iniciatīvas autori, īpašs gandarījums ir privātās iniciatīvas – tā, piemēram, Smiltenes pusē vairākas ģimenes apvienojušās kopīgam darbam un autoceļa Blome – Birzuļi – Palsmane malā radījušas vēl neredzētu autobusa pieturvietas nojumi – Hobita namiņu, kas būvēts no dabiskiem materiāliem: salmiem, māliem, koka, zaru pinumiem, kā arī krāsainiem stikla traukiem. Kāda Ikšķiles iedzīvotāja, kuras senču zeme atrodas Vaidavā, kopā ar savām trim meitām šobrīd audzē simts dižākā Eiropas vītola – Dzenīšu dižvītola – stādus un septembrī iestādīs tos Vaidavas upes abos krastos. Savukārt salacgrīvietis Imants līdzās savai mājvietai, Salacas upes krastā, ierīkojis brīnišķīgu atpūtas vietu makšķerniekiem, laivotājiem un citiem dabas mīļotājiem ar īpašu, pašdarinātu akmens galdu un grebtiem koka krēsliem. Par labajiem vides darbiem uzzināt, aplūkot to fotogrāfijas, kā arī savu darbu pieteikt var mājas lapā www.100darbilatvijai.lv.

Īpaši šogad – Latvijas nozīmīgās jubilejas gadā – vides iniciatīvas "100 darbi Latvijai" autors, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums "ZAAO", aicina ikvienu vēl realizēt kādu savu sapņu ideju par vides labiekārtošanu, izdaiļošanu vai arī vides izglītošanu, lai mūsu valsts pastāvēšanas simtgadē radītu paliekošas vērtības un svētkus sagaidītu ar gandarījumu par labi padarītu darbu. Vides darbus aicina īstenot gan privātā, gan publiskā teritorijā ar vienīgo nosacījumu, ka darba augļus bauda pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa. Pēc svētkiem darbu darītāji tiks sumināti pasākumos novados, lai kopā gan izvērtētu paveikto, gan domātu par nākotni.