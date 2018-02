Nacionālās saknes un demokrātiskā diktatūra

Vācijas impērija Igaunijas neatkarību neatzina un 4. martā pakļāva pēdējo jaundibinātās Igaunijas Republikas pilsētu Narvu. Igauņu glābšanas komitejai maijā gan izdevās panākt, ka neatkarību atzina Lielbritānija, Francija un Itālija, kam sekoja Petsa arests. Pēc Vācijas sakāves karā laikā no 11. līdz 14. novembrim pilnvaras tika nodotas atpakaļ Igaunijas valdībai, kura jau 16. novembrī izsludināja brīvprātīgu mobilizāciju. Petss, Tenisons un ģenerālmajors Andress Larka nekavējoties izveidoja divīzijas apmēra Igaunijas armiju. Atšķirībā no pārējām divām Baltijas zemēm tieši vācbaltieši tajā sākotnēji bija viens no būtiskākajiem spēkiem.

Satversmes sapulces vēlēšanas frontē. Foto: Rīgikogu.

Tās gan jau 28. septembrī pārtrauca Francijas un Lielbritānijas apbruņoto baltgvardu Ziemeļrietumu armijas operācija Petrogradas ieņemšanai, kurā ar sabiedroto spiedienu piedalījās arī vairākas igauņu armijas daļas. Nonākuši vien desmit kilometru attālumā no senās galvaspilsētas, baltgvardi tika sakauti un atkāpās uz Igauniju. Igauņu virspavēlniecība drošības pēc viņus atbruņoja, taču pusotru mēnesi uz savas robežas bija spiesta turēties pretī sarkanarmiešu pārspēkam, kas sekoja baltgvardiem. Vēl risinoties cīņām ap Narvu, Tenisons 5. decembrī atsāka miera sarunas. Tās noslēdzās ar 1920. gada 2. janvārī parakstīto Tartu miera līgumu. Tajā PSRS atzina neatkarīgu Igauniju, bet vienlaikus šis līgums bija arī viens no pirmajiem dokumentiem, kas atzina Padomju Krievijas suverenitāti.

Šo sistēmu pirmoreiz 1924. gada decembrī centās izjaukt no Padomju Krievijas iesūtīti diversanti un vietējie Igaunijas komunisti, sarīkojot apvērsuma mēģinājumu. “Ar Krieviju līdz tam Igaunijai bija visciešākās attiecības, jo tā bija pirmā, ar kuru tika slēgts miera līgums, un Tallinā bija izveidotas dažādas pārstāvniecības. Krievi gan to izmantoja pa savam, tostarp ieveda ieročus un sagatavoja augsni apvērsumam,” portālam “Delfi” skaidro Latvijas Universitātes vēstures profesors Ēriks Jēkabsons. Valdība izsludināja ārkārtas stāvokli, par Bruņoto spēku virspavēlnieku atkal iecēla Laidoneru un dažu stundu laikā dumpiniekus apspieda. Laidoners pēcāk atvaļinājās, un ikdienas politiskās norises iegāja vecajās sliedēs, tiesa, ar daudz rezervētāku skatu uz Padomju Savienību, ar kuru līdz tam bija uzturētas labas attiecības.

Vienlaikus Petsa režīms bija maigāks par vairumu līdzīgu. To pat mēdz dēvēt par autoritāro demokrātiju, jo 1937. gadā patiešām tika pieņemta jauna konstitūcija un gadu vēlāk sarīkotas vēlēšanas, kurās pieļauta, tiesa, ierobežota, Petsa oponentu dalība – par spīti vairākuma balsu savākšanai, no 64 parlamenta vietām viņi ieguva vien 16. “Petsa režīms bija viens no visbrīvākajiem, turklāt diktatūra neiestājās vienā dienā, bet tikai no 1938. gada, kad tika pieņemta autoritāru varu atbalstoša konstitūcija, izveidots autoritārs parlaments, līdzīgs kā Lietuvā, un Pets kļuva par prezidentu. Pirms tam viņš bija valsts vecākais ar ierobežotākām pilnvarām,” skaidro Jēkabsons.