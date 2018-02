Lietuvas mežabrāļi 1949. gada 24. martā. Foto no Lietuvas Speciālā arhīva

Pretestības un izturības gadi

Ienākot Trešā Reiha karaspēkam, Snečkus aizbrauca uz Krieviju, no kurienes vadīja spēcīgu pretošanās kustību Lietuvā, bet, vāciešiem atkāpjoties, atjaunoja savu varu. Kopā ar vācu spēkiem uz rietumiem atkāpās arī Sņečkus māte, divi brāļi un trīs māsas. Kad 1947. gadā pirmais sekretārs aicinājis māti atgriezties, viņa nolādējusi dienu, kad laidusi pasaulē “tautas iznīcinātāju”. Sņečkus turpināja deportācijas un teroru, izrēķinoties ar vācu kolaboracionistiem un zemniekiem, lai īstenotu masveidīgu kolektivizāciju un apspiestu pretošanās mēģinājumus.

Antans Sņečkus 1940. gadā. Foto no Lietuvas Speciālā arhīva.

Partijas pirmais sekretārs, līdzīgi Eduardam Berklavam, iebilda pret masveida industrializāciju, tādējādi novēršot vērienīgu darbaspēka iebraukšanu Lietuvas PSR. Viņš arī atteicās no Ņikitas Hruščova izteiktā piedāvājuma Lietuvas PSR iekļaut Kaļiņingradas apgabalu, labi saprotot, ka tas ievērojami mainīs nacionālo sastāvu. Pretēji nacionālkomunistiem citās padomju republikās, viņš tā arī netika nomainīts un Lietuvu vadīja gandrīz trešdaļgadsimtu, ilgumā pārspējot vairumu vēsturisko Lietuvas līderu.

Vēsturnieks Ēriks Jēkabsons norāda, ka Sņečkus fenomenu ir grūti izskaidrot, jo 1959. gadā nacionālkomunistu vilnis visā PSRS tika apslāpēts, bet Lietuvas līderis, kurš ir spilgts šīs ideoloģijas pārstāvis, tomēr savu vietu saglabāja. “Iespējams, to noteica unikālie apstākļi. Lietuvā bija gan mononacionālāka komunistiskā partija, gan vispārējais iedzīvotāju sastāvs, pat neskatoties uz Viļņas paņemšanu,” viņš stāsta.

“Lietuviešiem šai ziņā paveicās, jo viņam prioritāte nebija rūpniecība, gluži kā to gribēja nacionālkomunisti arī Latvijā. Pēc tam jau vairs nekas nemainījās – stabila situācija ir bija augšā, Maskavā, un stabili kļuva arī provincēs. Latvijā bija Pelše, Voss. Par pārmaiņām pēc tam vairs nevar runāt,” skaidro Jēkabsons. Arī Trumpa norāda, ka, “lai gan no vienas puses Sņečku šodien pamatoti dēvē par kolaborantu, viņam bija pietiekami stingrs plecs, lai no Maskavas šeit neviens neko bez viņa daļas nevarētu darīt”.