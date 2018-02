Mūziķis un TV raidījumu vadītājs Andris Kivičs īsā laikā īstenojis savu apņemšanos, atbrīvojoties no 10 liekā svara kilogramiem. Andris saka, ka šobrīd ieguvis augumu un formu kā nekad agrāk.

– Ko iepriekš darīji, lai notievētu?

Iepriekš svaru metu nost ar visai dramatiskām metodēm – vārot pliekanas dārzeņu zupas un mocot sevi stundām garos kardio treniņos. Principā dzīvoju nemitīgā badā, ilgstoši atsakoties arī no tāda man svarīga produkta kā gaļa. Spiedu sev dzert arī pārmērīgi daudz ūdens. Tas viss beidzās ar novājinātu imunitāti un sabeigtu veselību, bez jebkādiem rezultātiem. Esmu izmēģinājis arī olbaltumvielu diētu. Ātri vien to pārtraucu, jo katra diena bija ar izteiktu enerģijas trūkumu, noguruma sajūtu un visu laiku biju neomā.

– Pastāsti, kā nolēmi sākt notievēt tieši tagad?

Mana Jaungada apņemšanās bija tik vaļā no "riepiņas", apņēmos nomest kādus 8 kilogramus. Sapratu, ka problēma ir manos ēšanas paradumos, jo svars negāja nost nedz ar krosiem, nedz sporta zālē.

– Kā tu uzzināji par Stokholmas diētu?

Par Stokholmas diētu runā "visa pilsēta". Nevarēju arī nepamanīt savu daudzo kolēģu – TV un šovbiznesa cilvēku panākumus ar Stokholmas diētu. Parunāju ar katru no viņiem "zem četrām acīm'' un izrādījās, ka tas nav tikai reklāmas triks. Lai gan īsti tad vēl neticēju, ka ir iespējams nomest svaru bez badošanās, sagribējās pamēģināt kaut vai intereses pēc.

– Kā notika diētas ievērošana?

Kopumā tas bija gana vienkārši – katru nedēļu saņēmu jaunu uztura plānu, kur bija izstāstīts ko un kad man ēst, kā pagatavot. Pirmajā nedēļā vispār svars kritās pa dienai. Vēlāk – mazliet gausāk, bet arī ēdieni kļuva arvien sātīgāki. Es nebūtu es pats, ja noteikumus nepārkāptu, mēdzu arī apēst ko plānā neieļautu, bet ar visu to svars turpināja kristies.

Nebiju domājis, ka ies tik labi, tāpēc sākumā par mērķi sev biju uzlicis 8 zaudētus kilogramus, bet beigās nonāca nost visi 10 un tagad esmu tādā formā kā nekad savā dzīvē.

Tagad man pa priekšu iet nevis vēders, bet enerģija, kuras tagad ir daudz vairāk. Un, protams, daudz reizes lielāks ir prieks skatīties spogulī.

Līdz šim es domāju, ka visu panākumu atslēga ir sports, bet tomēr pareizs, pārdomāts uzturs ir svarīgāks. Neko tādu trenažieru zālē es nebūtu sasniedzis! Baigais prieks, ka pamēģināju!

– Ko tu ieteiktu citiem cilvēkiem, kuri arī vēlas notievēt?

Ieteiktu nospraust sev mērķi un iet uz to. Stokholmas diēta ir ļoti labs variants, kā to izdarīt. Būs nedaudz jāpiešaujas, bet tad ieiesiet azartā. Plus, diēta – tas nav tikai zaudēt svaru, uzlabojas viss – izskats, nāk klāt enerģija, palielinās darba spējas.

Ir forši, ka Stokholmas diēta pieejama katram, nešķirojot – slavenība vai nē. Iesaku sākumā vienkārši pamēģināt!

