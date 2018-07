Mangaļi ūdens dižvietas ir iekļauts kā viens no Latvijas simtgades projektiem, kas apkopojis un izveidojis ceļvedi ar 100 ūdens dižvietām Latvijā, ar kurām mēs varam lepoties. Aicinām apskatīt visas 100 vietas www.mangalidizvietas.lv un doties tās iepazīt.

Par vienu no ūdens dižvietu vēstnešiem kļuvis Armands Simsons

Armands Simsons ar ģimeni daudz ceļo un ir Latvijas dabas patrioti. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņš piekrita kļūt par ūdens dižvietu projekta vēstnesi. Par savu dižvietu viņš un viņa ģimene izvēlējās Kokneses pilsdrupas, kas ir nozīmīgs viduslaiku mantojums, lepni slejas starp divām upēm Daugavu un Pērsi un rotā ne vienu vien atklātni par Vidzemi un Latviju.

"Mēs no Latvijas simtgadei veltītajām Mangaļi dižvietām izvēlējāmies Kokneses pilsdrupas, jo šī vieta apvieno gan mūsu skaistās zemes dabu, gan vēsturi, gan senatnīgumu. Esam priecīgi, ka varam būt daļa no šī projekta, aicināt ikvienu lepoties ar mūsu senvietām un nodot to vēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm. Mēs aicinām ģimenes doties uz šo vienu no diženākajām Latvijas ūdens vietām un pavadīt Kokneses pilsdrupās piedzīvojumiem bagātu dienu," stāsta Armands Simsons.

Pilsdrupas demonstrē sava laika Kokneses varenību reģionā, lielā mērā pateicoties ūdens ceļam, pie kura tā atradās. Savulaik tā bija nozīmīga vieta, kas tika atzīmēta kā orientieris tirdzniecības kartēs. Kokneses pils tika celta bīskapa Alberta valdīšanas laikā ap 13. gs. sākumu, ienākot Latvijā Kristietībai. Savulaik tā bijusi patiešām iespaidīga - viena no lielākajām un labāk nocietinātajām pilīm, kas atradās uz nozīmīgā Hanzas tirdzniecības ceļa. Pils mācēja arī par sevi parūpēties, iekasējot samaksu no garām braucošajiem plostiem un kuģiem.

Līdz 16.gs. tā bija Rīgas arhibīskapu rezidence, kurā uzturējās līdz pat 900 cilvēku liels galms. 18. gs. šo pili ieņēma sakšu karaspēks, kas vēlāk atkāpjoties pili uzspridzināja. Kopš tā laika pils vairs nav apdzīvota un saglabājusies drupu veidā.

Cik daudz ūdens dižvietu mēs zinām no 100 apkopotajām vietnē www.mangalidizvietas.lv? Apskaties tās visas un saplāno brīvdienas visai ģimenei, nesteidzīgi baudot un iepazīstot Latviju. Projekta "Mangaļi ūdens dižvietas" mērķis ir izpildīts - līdz Latvijas simtgadei izveidota dāvana Latvijai– unikāla karte jeb dižceļvedis www.mangalidizvietas.lv ar 100 dižvietām Latvijas apceļošanai un iepazīšanai. Tās visas ir vietas ar stāstiem par Latvijas ūdens vietām, kas saistītas ar Latvijas upēm, ezeriem, strautiem un avotiem. Tās ir vietas, kas vislabāk raksturo Latviju, apvītas ar leģendām un stāstiem, un iedvesmo iedzīvotājus vēl vairāk novērtēt mūsu ūdeni. Jāmin, ka kartes veidošanā piedalījās gan iedzīvotāji, gan pašvaldības, gan tūrisma centri.

Projekta iniciators ir dabīgais minerālūdens "Mangaļi", kuru uz šo projektu iedvesmoja Tallinas Tehnoloģiju universitātes pētnieku veiktais atklājums, ka iegūtais minerālūdens ir filtrējies caur zemes iežiem 36 000 gadus (leduslaikmetā), kas ir raksturīgi tikai mūsu reģionam un ir īpaši vērtīgs tā sastāva dēļ.