Var droši apgalvot : ārstnieciskā kosmētika no Dzintars – tā ir inovācija kosmētiskajā industrijā.

Mēs visi vēlamies izskatīties labi. Bet ... diemžēl ar katru dienu tas kļūst arvien problemātiskāk.

Dzīvesveids, kuru mēs piekopjam, nekvalitatīva pārtika, ko lietojam uzturā, apkārtējās vides kaitīgā ietekme – noved pie apbēdinošiem rezultātiem.

Āda jau agrīnā vecumā kļūst poraina, noklāta ar pūtēm un pinnēm, neveselīgā pelēkā krāsā. Lai uzlabotu ādas izskatu, mēs sākam izmantot neskaitāmus kosmētiskos līdzekļus ar daudzsološu iedarbību un pastiprināti apmeklējam skaistumkopšanas salonus. Bet diemžēl, lai kā mēs sevi pārliecinātu, izskats tā arī neuzlabojas.

Vārds "kosmētika" cēlies no grieķu valodas "kosmeö" (izdaiļošanas māksla), bet skaistumkopšanas industrija, līdzīgi kā citas nozares, pēdējās desmitgadēs vairs neražo kvalitatīvus produktus. Strauji ir mainījušies ražotāju principi – viņus uztrauc arvien lielākas peļņas gūšana. Tā vietā, lai naudu ieguldītu produkcijas kvalitātē, tā tiek ieguldīta masveida kampaņās un reklāmā. Tiek izmantotas dažādas metodes, lai pēc iespējas vairāk varētu nopelnīt. Tehnoloģijas tiek novienkāršotas, izejvielas un materiāli tiek izmantoti arvien lētāki, bet reklāma un anotācijas sola nebijušu efektu.

Protams, arī kosmētikas rūpniecībai tas nav gājis secen. Aizejiet uz kādu no kosmētikas veikaliem un salīdziniet dažādu zīmolu viena veida līdzekļu sastāvus, Jūs ieraudzīsiet, ka tie ir gandrīz vienādi. Vienīgā atšķirība ir tā, ka daži uzsvaru liek uz vienu "brīnumaino" sastāvdaļu, bet citi – uz citu. Un visas šīs "brīnumainās" sastāvdaļas, it kā radītas viņu zinātniskajās laboratorijās, un citas it kā atrastas Āfrikā, Austālijā u.c. Produkcijai bieži vien tiek uzliktas nemērīgi un nepamatoti augstas cenas, tādejādi ietekmējot pircēju psiholoģiski, jo ir daudzi, kuri uzskata, ka, ja produkts ir dārgs, tad attiecīgi iedarbība būs brīnumaina. Tiek spekulēts ar jēdzieniem - BIO, organisks utt. Un mēdz būt gadījumi, kad tiek pārkāpts veselais saprāts - 100% hialuronskābe, 100% vitamīns A utt. Tas, ka tādā veidā tiek nodarīts kaitējums - ražotājus neuztrauc.

No vienas puses, ražotāja vēlme dzīties pēc peļņas, no otras puses, pircēja gaidas pēc "brīnumefekta", rada bīstamu situāciju, kā rezultātā rodas kaitējums veselībai, kas bieži vien ir neatgriezenisks. Tirgū ir parādījušies daudz mazu uzņēmumu ar agresīvu reklāmu, piegādājot ne tikai neefektīvus, bet arī nedrošus kosmētiskos līdzekļus.

Kas ir jāsaprot pircējam? Pirmkārt, kosmētiskajam līdzeklim jābūt efektīvam un jārisina konkrētu problēmu. Protams, neizmēģināsi – neuzzināsi. Tomēr painteresējieties par katru ražotāju, tā izcelsmi, vēsturi un struktūru. Nevar izgatavot augstas kvalitātes produktus bez vajadzīgām iekārtām, zināšanām un profesionāliem izstrādātājiem. Piemēram, lai izstrādātu kvalitatīvu līdzekli ap acīm, produktam jārisina vairāki uzdevumi – jāsamazina tumšie loki, tūska um "maisiņi" zem acīm. Lai to izdarītu ir jāpiemeklē īpašas izejvielas, kas atrisina šīs augstāk minētās problēmas. Nopietna problēma ir tajā, ka daudzas no firmām, kas piedāvā izejvielas nodarbojas arī ar reklāmas kampaņām. Tāpēc ir nepieciešams pārbaudīt katru sastāvdaļu, lai tā atbilstu norādītajai iedarbībai. Tam ir nepieciešami kvalificēti speciālisti : vieni nodarbojas ar kvalitatīvu izejvielu izvēli, citi sastāda receptūras, izgatavo paraugus, pārbauda produkta mikrobioloģiju un stabilitāti, pieskaņo smaržu kompozīciju utt. Lai šīs visas darbības varētu veikt ir nepieciešams kvalificēts personāls. Nelielas firmiņas parasti iepērk vai nu gatavu ražošanas masu (krēmu vai kādu citu produktu), vai arī tā saucamās "tukšās" pamatreceptūras, kurām nepiemīt nekāda pierādāma efektivitāte.

Dzintars vienmēr ir ievērojis nemaināmu principu – kosmētikai - jābūt drošai, otrkārt - efektīvai. Dzintars laboratorijās strādā aptuveni 40 cilvēki. Sastādot receptūras, tiek pārbaudīta produktu efektivitāti speciālistu un ārstu uzraudzībā*. Jā, par laimi, tukšo salmu laiks sāk norietēt un pienāk mūsu laiks.

Cilvēki vēlas godīgus, dabiskus un efektīvus produktus. Šogad esam apmeklējuši praktiski visas izstādes, un kas ir interesanti – no stendiem izzūd, tā saucamā organiskā kosmētika. Jā, jau sākotnēji tā bija neefektīva, bet iemantoja patērētāju interesi kā tīrs un dabisks produkts. Tika izveidotas arī tādas komerciālas firmas kā ECOCERT (un citi), kas par attiecīgu samaksu uzlika zīmodziņu, emblēmu, ka tā ir organiskā produkcija. Tieši viņi šāda veida atļaujas varēja izsniegt. Šis ir klasisks piemērs, kad ažiotāža ir lielāka par veselo saprātu.

Tagad daudzi ražo dabisko kosmētiku. Dzintars pirmais sāka norādīt uz saviem produktiem sastāvā esošo dabisko sastāvdaļu (%) procentuālo sastāvu. Tagad to dara daudzi. Bet fakts ir tāds, ka mēs ne tikai iekļāvām receptūrā dabisko sastāvdaļu kompleksu, bet īpaši piemeklājām sastāvdaļas, pamatojoties uz konkrētu problēmu efektīvu risinājumu.

Dzintars kosmētikas līdzekļi ir izstrādāti un izgatavoti, lai novērstu konkrētas problēmas. Tas tiek pierādīts, veicot padziļinātu izpēti un klīnisko pārbaudi. Tāpēc uzņēmuma pēdējie izstrādātie produkti saucas Natural Farma Cosmetics. Tie ir apvienoti sērijā Future Formula SOS un nosaukums ir reģistrēts kā mūsu preču zīme.

Šajā sērijā jau ir izlaisti sekojoši produkti : kosmētiskais komplekts cīņā ar aknes izraisītām pinnēm un pūtītēm pieaugušajiem un pusaudžiem (tīrošs losjons, intensīvs līdzeklis pret pinnēm un pūtēm, gaišinošs un reģenerējošs krēms); balzams pret matu izkrišanu; aizargsprejs kājām pret sēnīšu infekcijām; mīkstinošs balzams kāju pēdām pret plaisiņām un kāju balzams, kas efektīvi palīdz varikozu vēnu gadījumā; universāls roku balzams 3R, kuram piemīt dziedējošas īpašības (no griezumiem, apdegumiem) tas pasargā roku ādu no apkārtējās vides kaitīgās ietekmes, kā arī nodrošina dziļu ādas mitrināšanu (ļauj izvairīties no sausuma un ādas lobīšanās), superbarojošs – striprina, atjauno ādas struktūru un paaugstina tās aizsargfunkcijas.

Drīzumā Future Formula SOS sēriju papildinās sekojoši produkti: balzams ādai ap acīm 5R un sejas serums 3D. Tiek izstrādāta delikāta attīroša sejas pasta/skrubis, kura daudziem kļūs par neaizstājamu sejas kopšanas palīgu.

Balzams ādai ap acīm 5R risina pašas aktuālākās problēmas acu ādas kopšanā: samazina tumšos lokus, "maisiņus" zem acīm, tiek samazināta tūska zem acīm, tiek gaišināta āda un izlīdzinātas grumbiņas.

Sejas serums 3D kompensē mobilo ierīču, datoru ekrānu un saules negatīvā starojuma iedarbību, kā arī atjauno un izlīdzina sejas ādu.

Speciālā delikātā attīrošā sejas pasta/skrubis vienlaicīgi veic maigu pīlingu, dziļi attīra poras un izlīdzinas sejas ādas virsējo kārtu. Izlīdzina ādas reljefu un mazās grumbiņas, noņem ādas nelīdzenās daļas, ādas sabiezējumus un tauku dziedzerus, padara ādu daudz maigāku, izlīdzina ādas toni un piedod tai starojošu izskatu. Pie tam pasta/skrubis stimulē ādas šūnas atjaunošanos. Rezultātā pamanāmi uzlabojas ādas stāvoklis, āda kļūst gludāka un tvirtāka, ādas defekti kļūst mazāk pamanāmi vai izzūd pavisam.

Dzintars turpina attīstīt kosmētisko līniju Future Formula SOS un tuvākajā nākotnē ir paredzēti vēl vairāku nozīmīgu produktu izstrāde.

*aprobācijā ir ietverts vairāku tūkstošu cilvēku testēšanas rezultāti, ņemot vērā katra individuālos aizrādījumus.