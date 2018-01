Lielā esošo un potenciālo klientu pieprasījuma un intereses dēļ veikala slēgšanas izpārdošana ar atlaidi līdz 60 % tiek īslaicīgi pagarināta.

Irāņu paklāju eksperts Afkhami Nasser ir patīkami pārsteigts par Latvijas iedzīvotāju lielo interesi par rokām darinātiem paklājiem. Apmierināto klientu ieteikumi saviem draugiem un paziņām ceļ pieprasījumu pēc šī produkta.

Galu gala visi var būt ieguvēji no Nassera piecdesmit gadu pieredzes industrijā, lai gūtu plašākas zināšanas par paklājiem. Kad viņam bija astoņpadsmit gadu, Afkhami Nasser sāka interesēties par rokām darinātiem paklājiem un sāka mācīties kā tos izgatavot un labot lielajā tirgū jeb Grand Bazaar savā dzimtajā pilsētā Teherānā. Lielais tirgus jeb Grand Bazaar Irānas galvaspilsētā ir lielākais tirgus pasaulē un vienlaicīgi arī lielākā rokām darināto paklāju tirgošanas vieta.

Divdesmit trīs gadu vecumā Nassers devās uz Vāciju, lai turpinātu darbu paklāju industrijā pie sava brāļa. Kad viņam bija trīsdesmit gadu, viņš atvēra savu pirmo specializēto paklāju veikalu Bonnā, toreizējā Vācijas galvaspilsētā. Viņa kontakti Irānā deva un dod joprojām iespēju importēt preces tieši no Lielā tirgus Teherānā.

Vēlāk Afkhami Nasser atvēra paklāju ekspozīcijas gandrīz visās lielākajās Vācijas pilsētās. 2009. gadā piecdesmit astoņu gadu vecumā viņš sāka atvērt īslaicīgas rokām darinātu paklāju ekspozīcijas tādās Eiropas pilsētās kā Bukarestē, Bratislavā, Ļubļanā, Tallinā, Rīgā un Viļņā. Lielākā interese par rokām darinātiem paklājiem bija tieši Rīgā, tāpēc kopš 2011. gada viņš šeit ir pastāvīgi. Kopš šī laika viņš vada lielāko rokām darināto paklāju veikalu Baltijā, sākumā Ganību dambī, vēlāk Rīgas centrā Brīvības ielā un kopš 2015. gada – Brīvības gatvē 424.

Rokām darināti paklāji ir izturīgi, viegli kopjami un parasti kalpo veselu mūžu. Ar savu harmonisko krāsu tie rada mājīgu atmosfēru un tāpēc tikuši novērtēti jebkurā izsmalcinātā mājā cauri gadsimtiem. Veikala slēgšanas izpārdošana tiek pagarināta tikai uz īsu laiku, tāpēc visiem, kuri ir ieinteresēti rokām darinātos paklājos, ir iespēja uzzināt vairāk par šo rokām darināto mākslu un gūt labumu no Afkhami Nasser plašajām zināšanām.

Veikals Brīvības gatvē 424, Rīgā