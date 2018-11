Datoru eksperts: cilvēki pērk pārāk dārgus datorus

Klēpjdatori kļuva par mūsu ikdienas kompanjoniem gan darbā, gan mājās. Kaut arī mēs izmantojam tos dažādi, mēs joprojām vēlāmies, lai šīs elektroniskais palīgs būtu maksimāli ātrs, ilglaicīgs un pieejams. Kā izvēlēties datoru, kurš atbilst jūsu cerībām, paskaidros Indrek Lõhmus – Elektroonika24 pārdošanas menedžeris, kā arī lietotu un atjaunoto biznesa klases klēpjdatoru mazumtirgotājs.

Indrek, ar ko var sākt, ja plāno nopirkt pienācīgu datoru par pieejamu cenu?

Kad klients atnāk pie mums izvēlēties klēpjdatoru, mēs, pirmkārt, uzzinām kāda ir cenas robeža priekš klienta un kam dators būs izmantots nākotnē. Pamatojoties uz šiem diviem punktiem mēs jau varēsim atrast piemērotāko variantu, kas atbilst klienta vēlmēm.

Pieredze rāda, ka vidusmēra patērētājam ir nepieciešams klēpjdators, galvenokārt biroja darbam programmā Excel, parastam internet apmeklējumam brīvajā laikā, video un filmu apskatei, un dažreiz arī parasto attēlu apstrādei. Principā, lai to izdarītu, visi mūsu lietotie klēpjdatori ir piemēroti, tāpēc, ka viņi ir cienīgi, ātri un izturīgi.

Ja konkrēti, tad šogad favorīti starp mūsu pircējiem ir Dell Latitude E7440 un Lenovo Thinkpad T440s – tie ir piemēroti gan biroju darbam, gan skolas, kā arī uz tiem ir ļoti patīkami skatīties filmas.

Kādā gadījumā ir vērts iegādāties portatīvo datoru ar i7 procesoru ?

Ļoti bieži pie mums nāk klienti ar vēlmi iegādāties klēpjdatoru tieši ar i7 procesoru un tādā gadījumā mums ir jāskaidro, ka šāds klēpjdators nav īpaši vajadzīgs parastam vidusmēra lietotājam, jo tad viņa īpatnība nekādi neizpaužas. Parasts vidusmēra lietotājs vienkārši neieraudzīs atšķirību starp datoru ar procesoru i3 un i7 procesoru.

Portatīvie datori ar i7 procesoru ir vairāk piemēroti dizaineriem, video redaktoriem, projektētajiem, kā arī tiem, kas izmanto prasīgas lietojumprogrammas. Parastajiem lietotājiem es iesaku izvēlēties lietotu klēpjdatoru ar i3 vai i5 procesoru.

Vai atmiņas un cietā diska apjoms ir svarīgi?

Jā, protams. Mūsu veikalā visi portatīvie datori ir ar atmiņu vismaz 4GB, un tas ir pilnīgi pietiekami, lai lasītu ziņas uz Delfi, atbildēt uz vēstulēm pa e-pastu, skatīties video Youtube un veidot dokumentus nelielā apjomā. Portatīvie datori ar 8GB atmiņas, kuriem dod priekšroku lielākā daļa no mūsu klientiem un kuri jau pastāv uz daudziem datoriem, ir piemēroti jau vairāk apjomīgam darbam.

Lielākajā daļā no mūsu datoriem ir SSD disks, kas ir daudz ātrāks un izturīgāks nekā parastie cietie diski. Turklāt mēs piedāvājam dažāda izmēra klēpjdatorus ar jaunu SSD disku.

Kāpēc klientiem būtu jāpievērš lielāka uzmanība lietotiem biznesa klases portatīviem datoriem?

Biznesa klases datori ir augstas kvalitātes datori, tiem ir izturīgas visas funkcijas un detaļas. Tajā pašā laikā lētākas klases portatīvie datori satur lētākās detaļas, tādēļ biznesa klase ir dārgāka, bet tajā pašā laikā tā ir drošāka un izturīgāks. Tieši šī iemesla dēļ ražotājs sniedz biznesa klases datoram trīs gadu garantiju.

Atšķirība ir tāda, ka visiem biznesa klases portatīviem datoriem ir izturīgs korpuss vai no alumīnija, vai magnija vai titāna dioksīda, un iebūvēts rāmis, kas aizsargā svarīgas sastāvdaļas datorā. Portatīvie datori ar lētāku korpusu, tomēr, ir no plastmasas vai tamlīdzīgiem materiāliem, kas bieži vien ātri nolietojas un saplīst no triecieniem. Turklāt lētāku versiju klēpjdatoriem ir glancēts ekrāns, kas tālu nav pievilcīgs.

Toties biznesa klases klēpjdatoriem ir matēts ekrāns ar augstu izšķirtspēju. Neapstrīdama šo klēpjdatoru priekšrocība ir tā, ka tie ir klusi, jo to dzesēšana ir labāk izstrādāta, un gandrīz neiespējami dzirdēt ventilatora skaņu. Viņiem ir arī labāks ražotāja atbalsts. Klēpjdators ar zemu apkalpošanas līmeni tiek atbalstīts tikai vienu-divus gadus, un parasti tiem ir tikai viena gada garantija.

Tomēr biznesa klases klēpjdatoram ir arī citas priekšrocības - parasti tiem ir ports dokstacijas pieslēgšanai, kas ļauj izmantot datoru neticami atvieglo darbu. Atšķirībā no lētiem klēpjdatoriem, tiem ir iebūvēts ID karšu lasītājs.

Jāatceras, ka biznesa klases klēpjdatoru nepareizas darbības īpatsvars ir ne vairāk kā 2%, un, balstoties uz mūsu pieredzi, izmantojamo biznesa klases klēpjdatoru darbības kļūme ir mazāka par 1%.Tā kā datori ir uzticami, Elektroonika24 piedāvā gada garantiju lietotiem klēpjdatoriem. Mēsuzdrošināmiestodarīt, jomēszināmtokvalitāti. Turklāttietiektīrīti, pārbaudītiun aprīkoti arsertifikātu.

Biznesa klases klēpjdators ir aprēķināts uz to, ka viņa uzticamība vienmēr var būt garantēta. Elektroonika24 veikalā (Sõprusepst 25, Tallina) un mūsu internet veikalā Jūs vienmēr atradīsiet lētus biznesa klases klēpjdatorus un galddatorus, kā arī monitorus, projektorus un audioproduktus.

Kā arī kopš 2018.gada Latvijā ir atvērts internetaveikals Elektroonika24. Pasūtījumi tiek piegādāti 2-3 dienu laikā (Ar Smart Post vai DPD kurjeru).