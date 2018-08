Videi draudzīgs dzīvesveids ir pēdējo gadu viena no populārākajām tēmām – cilvēki aizvien vairāk domā, kā samazināt savu "ekoloģisko pēdu" un nodarīt mazāk kaitējumu videi. Lai kaut ko mainītu ikdienā, vienmēr jāsāk ar sevi un vidi sev apkārt, tostarp – mājām. "Vivacolor" piedāvā piecus padomus, kā mājokli padarīt "zaļāku".

Sākam ar pamatiem

Ilgtspējīgas un "zaļas" mājas sākas jau no pamatiem. Būvniecības darbos ir iespējams izmantot otrreizēji izmantojamos materiālus, kas kvalitātes ziņā nepiekāpjas no jauna ražotiem materiāliem. Piemēram, pārstrādātu stiklu, metālu, kā arī iepriekš izmantota koku, ķieģeļus u.c. materiālus. Ne mazāk svarīgu nozīmi nepieciešams pievērst iekštelpu apdares materiāliem. Pētījumu dati liecina, ka dažādu celtniecības materiālu, tajā skaitā krāsu, izmantošanas rezultātā gaiss iekštelpās bieži vien ir daudz piesārņotāks nekā ārā. Mājas apstākļos bez specializētām ierīcēm cilvēks nespēj noteikt būvniecības materiālu kaitīguma līmeni, tādēļ ir nepieciešams pastiprināti pievērst uzmanību iepakojumiem. Izvēloties iekštelpu krāsas mājoklim, jāpievērš uzmanība produkta marķējumiem – populārākie videi draudzīgo produktu marķējumi ir "Zaļais gulbis", "Eko puķīte" un "Latvijas Astmas un alerģijas biedrība". Iekšējās apdares eko-materiāli kvalitātes ziņā nepiekāpjas ierastajiem materiāliem, taču, ņemot vērā attīstītās tehnoloģijas, tie ir vienlīdz kvalitatīvi. Vairums vadošos iekšdarbu apdares materiālu ražotāji piedāvā videi draudzīgas iekštelpu krāsas. Viena no šādām krāsu līnijām ir, piemēram, "Vivacolor" "Green Line", kurā iekļautas krāsas gan grīdu, sienu un griestu, gan arī mēbeļu un radiatoru krāsošanai.

Taupi siltumu

Latvijas vēsie gadalaiki – rudens un ziema – mēdz būt skarbi. Tāpat arī apkures rēķini. Ietaupīt uz šiem rēķiniem, kā arī saudzēt dabu palīdzēs logi ar augstu siltumizolāciju. Šādi izdosies paildzināt saules siltuma klātesamību mājoklī, kā arī samazināt apkures siltuma zudumu.

Lai top ekonomiska gaisma

Pareiza apgaismojuma izvēle ne tikai paaugstina energoefektivitāti, bet ilgtermiņā ietaupīs jūsu naudu. Kādreiz tik populārajām kvēlspuldzēm ir ļoti zema energoefektivitāte un tās nepieciešams bieži mainīt. Šī iemesla dēļ mājas apgaismojumam ieteicams izmantot LED spuldzes. LED spuldzes nesatur cilvēka veselībai kaitīgo dzīvsudrabu, kas atrodams, piemēram, CFL jeb tautā sauktajās ekonomiskajās spuldzēs. LED spuldzes izceļas ar savu augsto ilgmūžību un zemo elektroenerģijas patēriņu. Salīdzinājumam – parasta kvēlspuldze deg vidēji 1000 stundas, bet garantētais LED spuldzes kalpošanas laiks ir 10 gadi ar piebildi, ka tā degs tās pašas 1000 stundas gadā.

Piedomā pie mājas soļa

"Zaļā" domāšana bieži vien izpaužas detaļās. Lai parūpētos ne tikai par savu veselību, bet arī par apkārtējo vidi, ir ieteicams izvēlēties ekoloģiskus tīrīšanas līdzekļus. Lai arī sabiedrībā pastāv uzskats, ka šie produkti tīrīšanas ziņā atpaliek no ierastajiem un ļoti ķīmiskajiem, patiesībā tie ir līdzvērtīgi konkurenti. To cena nereti ir augstāka, nekā parastajiem veikalā atrodamajiem tīrīšanas līdzekļiem, bet to sastāvs ir mazāk kaitīgs cilvēka veselībai. Tāpat par labu dabai ir ieteicams atteikties no papīra dvieļu lietošanas un tos aizvietot, piemēram, ar vairākkārt lietojamām mikrošķiedras lupatiņām. Mājas kokteiļu ballīšu cienītājiem iesakām aizvietot plastmasas salmiņus ar metāla salmiņiem. Šādus salmiņus var mazgāt pat trauku mazgājamajā mašīnā un lietot vairākkārt, kas ilgtermiņā ļaus ietaupīt naudu! Elektroierīces, kā, piemēram, televizoru, datoru vai veļasmašīnu, to nelietošanas brīdī ir ieteicams izraut no rozetes. Pat izslēgtas, vairākas elektroniskās ierīces turpina lietot elektrību. Izraujot tās no rozetes ir iespējams samazināt ikmēneša elektroenerģijas patēriņu.

Lai attīrītu gaisu no kaitīgajām vielām un ienestu mājvietā vairāk skābekļa, ir ieteicams ķerties pie istabas augu audzēšanas. Speciālisti iesaka vienu vidēji lielu augu (apmēram 1 m augstu) uz 12 kvadrātmetriem. Pie augiem, kas vislabāk attīra gaisu, var minēt alveju, piparmētru, spatifīliju, citronmelisu, gardēniju un dracēnu.

Izmanto atkārtoti un pārstrādā

Zinātnieki lēš, ka 2050. gadā pasaules okeānos būs vairāk plastmasas nekā zivju. Šī iemesla dēļ ir ārkārtīgi svarīgi pēc iespējas gudrāk izmantot mums pieejamos resursus. Nu arī Latvijā cilvēkiem ir pieejami beziepakojuma jeb zero waste veikali, kuros preces pieejamas uz svaru un tām pakaļ jānāk ar saviem iepakojumiem, tādējādi veicinot otrreizēju taras izmantošanu. Ne mazāk svarīga ir atkritumu šķirošana, kas pēcāk sniedz iespēju tos pārstrādāt otrreizēji izmantojamos materiālos. Tādējādi rodas mazāka nepieciešamība izmantot dabas resursus jaunu materiālu izmantošanai, piemēram, izcirst kokus jaunu papīra produktu izveidei. Tikpat svarīgi ir nodot utilizācijai vecu tehniku un baterijas, jo tām nepieciešams īpašs likvidēšanas process. Radot pārmaiņas savā dzīvesveidā ir iespējams radīt pārmaiņas sev apkārt. Jo vairāk cilvēku sāks interesēties un rūpēties par otrreizēju materiālu pārstrādi, jo vairāk uzņēmumu būs spiesti šīm interesēm pielāgoties un radīt iespējas pārstrādes funkcijām.