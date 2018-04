Laika gaitā, attīstoties jaunākajām tehnoloģijām, cilvēku ikdiena ir kļuvusi krietni vienkāršāka. Katram, kurš augstu vērtē savu brīvo laiku, vai arī zāles pļaušana nav patīkamo hobiju sarakstā, noteikti būtu vērts pievērst uzmanību inovācijām zāles pļāvēju jomā. Robots zāles pļāvējs ir lielisks ikdienas palīgs, kas palīdzēs uzturēt biroja, vai piemājas mauriņu lieliskā kvalitātē. Pēdējo gadu laikā šo produktu attīstība ir gājusi ģeometriskā progresijā, un Skandināvijas valstīs tā jau ir ikdiena.

Skaists, kopts zāliens ir katras mājas, vai biroja pagalma rota, taču tāda iekopšana prasa ne mazums laika un pūļu.

Robots zāles pļāvējs ir draudzīgs videi, ģimenei un kaimiņiem. Kā jau robots, ikdienā tas spēj darboties autonomi, pateicoties automātiski uzlādējamam akumulatoram, kas pie vienas uzlādes spēs nodrošināt vairāku stundu pļaušanu atkarībā no izvēlētā modeļa. Nekādas degvielas, motoreļļas, kaitīgu izmešu radīta piesārņojuma un nepatīkamās smakas, vai netīrības. Pēc sākotnējās uzstādīšanas, ikdienas ekspluatācija būs pavisam vienkārša, jo kvalitatīvam robotam ir pilnībā programmējams nedēļas darba grafiks, un tas spēs visus darbus paveikt pats. Elektrības patēriņš būs tikai daži eiro mēnesī, bet robota darbība būs tik klusa, ka kaimiņi jums pateiks paldies, ka vairs nerūcināt benzīna pļaujmašīnu sestdienas rītā. Tomēr, pats būtiskākais ieguvums, ir papildus laiks, ko var pavadīt ģimenes lokā, vai nododoties kādiem sen piemirstiem hobijiem, kamēr robots zāles pļāvējs sakopj jūsu mauriņu.

Viens no populārākajiem modeļiem Latvijā pēdējos gados ir SmartRobby Advanced, kas spēj uzturēt zālienu vienādā līmenī (2-6cm augstumā pēc izvēles), jo pielīdzinās to katru dienu, papildus vēl to mulčējot un barojot augsni. Tas būs piemērots palīgs mauriņa platībām līdz pat 2600m2, un tiks galā arī ar dažādiem šķēršļiem, kā arī spēs sekmīgi pārvarēt līdz pat 30% slīpumus. Protams, ja jūsu mājā mitinās kāds no jums finansiāli atkarīgs pēcnācējs, iespējams, līdzīgs efekts ir panākams arī ar tradicionālo benzīna zāles pļāvēju, tomēr šādam robotam ir sava burvība.

Esošie SmartRobby lietotāji augstu novērtē tiem sniegtās priekšrocības, un, kā vienu piemēru var minēt Ikšķilnieku, Viesturu Zariņu, kurš saka: "Patīkami skatīties, kā "Robijs" katru dienu strādā. Kad kaimiņi izvelk savus benzīna pļāvējus, man atliek tikai aplīdzināt maliņas."

Eiropas Dienvidos populārākie modeļi ir Itālijas uzņēmuma Zucchetti izstrādātie un ražotie Ambrogio Robot, kas piedāvā visplašāko modeļu klāstu un spēs apmierināt visprasīgākā klienta vajadzības. Gaumīgs itāļu dizains apvienojumā ar vismodernākajām tehnoloģijām spēs paveikt izcilu darbu jūsu mauriņā. Šajā klāstā ikviens sev atradīs piemērotu produktu no Ambrogio PRO sērijas, sākot no nelieliem piemājas mauriņiem ar L30 Elite modeli, līdz pat 7000m2 platībai, ar ko lieliski tiks galā jaunais L350i Elite modelis.

Sazinies ar www.shopo.lv konsultantiem, vai www.smartrobby.com tehnikas ekspertiem un uzdāvini sev garāku vasaru un vairāk brīvā laika!

Uzzini sīkāk:

+371 2330 7777

+371 2668 0333

info@shopo.lv

info@smartrobby.com