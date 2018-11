Ikdienā biežāk pieļautās kļūdas, par kurām lieki maksājam

2017. gadā Latvijas iedzīvotāji mājokļa uzturēšanas izdevumu segšanai tērēja vidēji 13,5 % no mājsaimniecības ienākumiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Šajos izdevumos ir iekļauta maksa par komunālajiem pakalpojumiem – ūdeni, elektroenerģiju, gāzi un citu kurināmo, bet nav iekļauta mājokļa īres maksa, apsaimniekošanas izdevumi, televīzijas, tālruņa u. c. abonēšanas maksa. Tātad kopējie izdevumi par mājokli ir pat divas reizes lielāki. Savukārt vientuļo senioru maciņā komunālie maksājumi rada krietni lielāku robu – tie sastāda vidēji 25,5 % no senioru ienākumiem.

Risinājums, lai samazinātu ikdienas izdevumus par komunālajiem maksājumiem, ir energoefektivitāte.

Efektīva resursu izmantošana

Nereti termins "energoefektivitāte" asociējas ar resursu taupīšanu, kas var izvērsties diskomfortā, piemēram, vakarā telpā neieslēgt apgaismojumu, lai netērētu elektrību, bet tajā pašā laikā nodarīt pāri redzei. Bieži energoefektivitāte saistās ar jaunu un nesamērīgi dārgu elektroierīču iegādi vai jaunas energoefektīvas mājas būvniecību. Diemžēl reti tā asociējas ar veidu, kā, neiztērējot ne centu, maksāt mazāk un dzīvot labāk.

Energoefektivitāte ir energoresursu lietderīga izmantošana. Tās mērķis ir paveikt to pašu darbu, ko līdz šim, sasniegt tādu pašu rezultātu, kā līdz šim, tikai ar mazāku resursu patēriņu. Lasi tālāk, lai uzzinātu dažus piemērus, kā samazināt savu enerģijas patēriņu.

Ikdienas paradumi

Ir pierādījies, ka, pilnveidojot energoresursu lietošanas paradumus, mājokļa kopējo elektroenerģijas patēriņu ir iespējams samazināt vismaz par 10 %. Atliek tikai sākt ar savu ieradumu jeb uzvedības maiņu, piemēram, mazgājoties dušā, aizvērt ūdens jaucējkrānu, kamēr ieziepē ķermeni. Tā ietaupa gan ūdeni, gan enerģiju ūdens uzsildīšanai, un mēneša beigās rēķinā redzama zemāka maksa par komunālajiem pakalpojumiem.

Tikai atceries, ka efektīva rīcība ir jāpraktizē apzināti un regulāri, līdz tā laika gaitā pārtop par jaunajiem un energoefektīvajiem paradumiem.

10 ieteikumi, ar kuriem vari sākt jau tagad

1. Ja ikdienas veļu mazgā 40 °C temperatūrā, tad ieteicams to pazemināt un izvēlēties 30 °C režīmu – tā patērēsi par 25 % mazāk elektroenerģijas, un veļa būs tikpat tīra.

2. Ja elektrisko tējkannu joprojām katru reizi piepildi pilnu vārot ūdeni, tad turpmāk ieteicams liet tikai šajā reizē nepieciešamo ūdens daudzumu. Tā elektroenerģijas patēriņu ūdens uzvārīšanai vari samazināt pat 3–4 reizes.

3. Ja ledusskapis ir novietots pārlieku tuvu sienai, blakus radiatoriem vai ierīcēm, kas darbojoties izdala siltumu, piemēram, cepeškrāsns, vai tiešos saules staros, to ieteicams pārvietot. Pretējā gadījumā ledusskapis no ārpuses silst un patērē vairāk elektroenerģijas, lai atdzesētu produktus tā iekšpusē.

4. Ja gatavojot ēdienu katliem un pannām neuzliec vāku, to ieteicams sākt darīt ik reizi. Tādā veidā enerģijas patēriņu ēdiena gatavošanai iespējams samazināt par 30 %.

5. Ja kopš elektriskā tilpuma ūdens sildītāja jeb boilera iegādes neesi to ne reizi tīrījis, ieteicams veikt tā tehnisko apkopi. Boilera sildelements laika gaitā apkaļķojas, palielinot ūdens uzsildīšanas elektroenerģijas patēriņu.

Šie ir tikai daži no Elektrum energoefektivitātes speciālistu ieteikumiem, ko ikvienam ieteicams ieviest savā ikdienā, lai samazinātu energoresursu patēriņu un attiecīgi par to maksātu mazāk. Ar pārējiem ieteikumiem iepazīsties Esmuefektivs.lv