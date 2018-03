"Pirms dažiem gadiem es valkāju 44. izmēra bikses un biju nesportiskākais cilvēks, kādu vien var iedomāties. Man bija apaļīgas kājas un viduklis. Pamazām, mainot dzīvesstilu, ne tikai ķermenis, bet dzīve ir krasi izmainījusies un gājusi uz augšu!" stāsta Latvijas fitnesa trenere Paula Freimane, daloties savā pieredzē par ceļu uz slaidu augumu.

Kas bija Tava motivācija, kad sāki strādāt pie sava ķermeņa, lai noturētos ilgāk nekā nedēļu?

Kad sāku iet uz sporta zāli, pirmos mēnešus es pat īsti nesapratu, ko daru. Rezultātu nebija nepareiza uztura dēļ. Gribēju padoties. Kad profesionālis sakārtoja manu ēdienkarti, sākās panākumi. Trīs mēnešu laikā atbrīvojos no 9 kilogramiem. Tas ir pats motivējošākais, kas vien var būt - pārmaiņas, ko var saskatīt spogulī. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc izveidoju savu fitnesa aplikāciju – lai cilvēki uzreiz var sākt no pareizā gala. Tev pat neienāk prātā padoties, ja rezultāts redzams jau pirmajās nedēļās.

Tātad – rezultātam svarīgākais ir uzturs. Ko Tu mainīji savā uzturā, lai parādītos rezultāti?

Gan sievietes, gan vīrieši parasti uztraucas par to, ka būs jāēd maz un jādzīvo izsalkumā. Varu nomierināt, ka tā tas noteikti nav. Svarīgi ir no ēdienkartes izslēgt konkrētus produktus, kuri organismam ir lieki. Tos vienkārši aizstāj ar citiem, kuri ir veselīgi. Man pašai ļoti patīk garšīgi paēst un arī dievinu saldumus. Šo gadu laikā esmu atkodusi daudzus ēdienus, kas ir ne tikai neiedomājami garšīgi, bet arī ļauj iegūt un saglabāt ideālu figūru. Tāpēc es rūpējos, lai arī cilvēki, kuriem sastādu uztura programmas, vienmēr būtu garšīgi paēduši.

Kopš janvāra ir pieejama mana fitnesa programma MonacoFit.com, kurā ir iekļauts arī personalizēts uztura plāns. Cilvēks savā profilā var norādīt, piemēram, kuri ēdieni viņam negaršo. Tie automātiski tiek izslēgti no viņa ēdienkartes un viņš uzreiz saņem jaunu plānu ar receptēm, kas tieši viņam iet pie sirds.

Pastāsti, lūdzu, vairāk par to, kā darbojas šī programma?

Tieši tāpat kā dzīvē cilvēkiem uzdodu jautājumus par vēlamajiem rezultātiem, esošajiem paradumiem un tamlīdzīgi, tā arī aplikācijā, cilvēks atbild uz šiem jautājumiem. Pēc tam saņem programmu, kas ir paredzēta viņa spējām un un rezultātam, ko vēlas sasniegt. Tajā ir iekļauts vingrojumu plāns – ar video, kur rādu kā pareizi pildīt vingrojumus. Starp citu, programmai ir pieejama arī bezmaksas versija, kurā vingrojumus pasniedz Lavijā pazīstami cilvēki, ar mērķi uzrunāt un piesaistīt cilvēkus veselīgam dzīvesveidam. Tāpat programmā ir iekļautas arī garšīgas receptes katrai ēdienreizei, kuras sagatavoju kopā ar profesionāliem uztura speciālistiem. Arī pati ikdienā tās izmantoju. Varu apsolīt, ka badā nebūs jādzīvo nevienu dienu - visa pamatā ir veselīgs un garšīgs uzturs, kas palīdz ātrāk sasniegt rezultātu.

Kā ir ar motivāciju, vingrojot mājās?

Pēc pieredzes, es teikšu tā - cilvēkam parasti pats grūtākais ir saņemties. Tad šis noteikti ir pirmais un vienkāršākais solis, ar ko sākt. Ietaupās gan laiks, gan nauda, ko citādi tērētu sporta klubā. Man ir liela fitnesa pieredze un zinu, ka nevajag sevi pārmocīt jau pašā sākumā, jo tad parasti notiek pārdegšana un padošanās. Bieži notiek šāds scenārijs: tu beidzot kārtīgi saņemies, aizej uz sporta klubu, paņem abonamentu, pirmajās nedēļās sevi pārmoki un pēc tam vairs nav nekāda prieka turpināt. Pamēģinot aplikāciju mājās kaut vai vienu dienu, tad jau redz, ka ir OK un var mierīgi visu izpildīt. Man ir svarīgi, ka cilvēks to visu var darīt ar prieku, reizē sasniedzot arī rezultātu. Tas rezultāts tad arī dod cilvēkiem šo tik ļoti vajadzīgo motivāciju nepastāties pusceļā! Nāc uz MonacoFit.com