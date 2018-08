Jau esam rakstījuši par "Uretek" tehnoloģijām, kas dod iespēju stabilizēt gan privātmājas, gan lielākas celtnes un pat Pizas torni, kas sācis nosēsties. Taču kādi ir izplatītākie mīti par ēku nostiprināšanu?

Laikietilpīgi

Mīts: nosēdušos ēkas sienu vai grīdu pacelšana sākotnējā stāvoklī prasa daudz laika, jo celtniecība kopumā ir ļoti laikietilpīgs process.

Patiesība: ēku stabilizēšanai "Uretek" izmanto ģeopolimēru sveķus, kas tiek ievadīti gruntī tieši zem pamatiem vai celtnes. Nosēšanās apturēšana un mājas pacelšana ar šādas metodes palīdzību neapšaubāmi ir ātrākais veids ēkas sākotnējā stāvokļa atjaunošanai. "Parasti privātmāju pacelšana aizņem pāris dienas. Paceļot pamatus, darbi atkarībā no mājas lieluma var ilgt 4-5 dienas," paskaidro "Uretek Baltic" vadītājs Romāns Reiners-Latiševs.

Arī nosēdušos komercplatību gadījumā "Uretek" metode salīdzinājumā ar parastām celtniecības metodēm prasa ievērojami mazāk laika. "Kādā lielā noliktavā pacēlāju pastāvīgas pārvietošanās dēļ bija nosēdušās betona plātnes un darbs bija kļuvis bīstams. Ja būtu nolemts slēgt visu noliktavu, izgriezt veco betona daļu un ieklāt jaunu betona grīdu, tad šādu darbu veikšanai būtu nepieciešamas vismaz 30 dienas, jo betona sacietēšanai ir vajadzīgas 28 dienas. Mēs šo darbu veicām daudz ātrāk - dažās dienās."

Sarežģīti

Mīts: mājas iztaisnošana ir sarežģīts process un tās laikā ēkas izmantošana nav iespējama.

Patiesība: ja, piemēram, ir nepieciešams pacelt privātmāju, tad šādu darbu gaitā iemītnieku ikdienas dzīve netiek traucēta. Nav nepieciešams pat izvākties no mājas. "Ja jāpaceļ grīda, tad darbu veikšanai izurbjam caurumu četru flīžu savienojuma punktā. Ja zem flīzēm esošā java nav ieklāta vienmērīgi, tad var gadīties, ka kāda no flīzēm var ieplaisāt, taču parasti tā nenotiek," skaidro Reiners-Latiševs. "Mēs speciāli lūdzam neizvest no ēkas tajā esošos interjera priekšmetus, lai tādējādi nodrošinātu maksimālu noslodzi uz grīdām," viņš saka.

Komercuzņēmumos un lielās platībās darbi tiek veikti naktī. "Tas nozīmē, ka klienta darbs un tādējādi arī naudas plūsma netiek apturēta. Piemēram, sākam strādāt vakarā pēc pulksten desmitiem un pārtraucam darbu pāris stundas pirms uzņēmuma darba sākuma," stāsta Reiners-Latiševs.

Dārgi

Mīts: jebkura reta un īpaša tehnoloģija noteikti ir ievērojami dārgāka nekā defektu labošana, izmantojot parasto javu un ķelli.

Patiesība: ""Uretek" metode vienmēr ir lētāka par tradicionāliem remonta paņēmieniem. Izvākšanās no mājas, veikala slēgšana, kustības slēgšana pār tiltu, noliktavas slēgšana – tas vienmēr ir dārgāk nekā darbu veikšana, netraucējot ēkas izmantošanu," ir pārliecināts firmas vadītājs.

Viņš kā piemēru min kādu milzīgu vīna noliktavu Anglijā, caur kuru "plūda" 25 % Lielbritānijas vīnu. Noliktavas grīda bija nosēdusies par 2 mm, taču, ņemot vērā apstākli, ka plauktu augstums bija 8 m, tad automātiskie pacēlāji-roboti vairs nevarēja piekļūt augstākajiem plauktiem.

"Brieda visu laiku lielākā tiesas prāva saistībā ar vienu būvi. Preču izvešana no noliktavas, to loģistikas loks un ievešana atpakaļ noliktavā būtu izmaksājusi 50 miljonus sterliņu mārciņu, neskaitot dīkstāves izmaksas." Ar "Uretek" tehnoloģijas palīdzību problēma tika atrisināta bez sarežģītās un dārgās procedūras, turklāt izmaksas bija tikai daži procenti no iepriekšminētās summas.

Bīstami

Mīts: jebkāda materiāla ievadīšana būves konstrukcijā vai zem tās nav noturīga un var vēlāk izrādīties bīstama.

Patiesība: savā darbībā "Uretek Baltic" pamatojas gan uz savu inženieru, gan uz Somijā izvietotās galvenās mītnes inženieru komandas atbalstu. "Vispirms paši veicam aprēķinus un tad nosūtām tos uz Somiju, kur risinājums tiek vēlreiz pārbaudīts, lai novērstu jebkādas nepilnības. Nekas netiek atstāts bez uzmanības," darba procesu raksturo Reiners-Latiševs.

Grunts apsekošanai tiek veikti CPT testi. CPT ir statiskās zondēšanas tests, ar kuru tiek noteikti grunts berzes rādītāji dažādos dziļumos. "Pēc tā varam noteikt, kur ir tukšumi, kur ir mīkstāka grunts un kur ir nesoša pamatne," stāsta speciālists. Lielāku objektu gadījumā tiek pasūtīti ģeoloģiskie pētījumi.

Šādi izstrādātu inženiertehnisko risinājumu realizācijai tiek izmantoti ģeopolimēru sveķi, kuru kalpošanas ilgums ir vairāk nekā 150 gadi. Pirmie objekti ar šādu tehnoloģiju tika nostiprināti jau pirms 40 gadiem.

"Bīstami ir tad, ja ēkas nosēšanās tiek atstāta bez uzmanības. Tas ietekmē ēkas iedzīvotāju vai darbinieku drošību: ja plaukts stāv slīpi, tad no tā var nokrist kāds priekšmets. Ja betona plātnes ir dažādos augstumos, tad pacēlājam ir jāapstājas vai lēnām jācenšas pārbraukt nelīdzenumam, pretējā gadījumā var nokrist prece, tik sabojāts pacēlājs vai apdraudēti strādājošie."