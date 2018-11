Ja arī tu guli uz dīvāna, izlasi šo rakstu

Latvijā joprojām liela daļa cilvēku guļ uz dīvāniem. Saliekamiem, izvelkamiem, izlaižamiem, nelīdzeniem un neērtiem. Uz tādiem, no kuriem ik nakti noslīd palags un audums sviedrē. Rezultātā mēs esam neizgulējušies, īgni un katrs nākamais rīts ir arvien samocītāks.

Vietas pietiek tikai dīvānam

Daļa cilvēku ir spiesti gulēt uz dīvāna, jo dzīvoklis ir tik mazs, ka nepieļauj tādas ekstras kā dīvānu UN gultu. Gultu sev un dīvānu viesiem. Tad nākas lemt par labu vienam.

Tie, kuri guļ uz dīvāniem, zina, cik labi jūtamas ir salaiduma vietas, kā ar laiku tiek izsēdētas bedres un gulēšana sagādā arven lielāku diskomfortu. Lai "paslēptu" šos defektus un padarītu mazāk jūtamus, var izvēlēties virsmatraci, kas izlīdzinās esošo guļvietu. Ja vēlies, lai guļamā virsma būtu stingrāka, izvēlies virsmatraci, kura pildījumā ir Ecocell putas. Savukārt virsmatracis ar Memory putām palielinās komfortu, sniedzot patīkami maigu atbalstu.

Ja skatāmies no praktiskā viedokļa, tad varētu rasties jautājums – kur virsmatraci glabāt pa dienu, kamēr tas netiek izmantots un dīvāns ir salocīts? Labā ziņa ir tā, ka mīkstākos un plānākos virsmatračus var pavisam ērti salocīt un ievietot turpat veļas kastē. Bet biezākos un stingrākos, piemēram, Roll Up – Supreme, ērti uzglabāt sarullētā veidā. Vertikālā pozīcijā tas aizņem pavisam maz vietas.

Pagarina matrača mūžu

Virsmatracis ir kā glābšanas rinķis, kas var palīdzēt arī citas situācijās. Piemēram, tas var izglābt esošo matraci, ja tas kļuvis neērts un savu laiku ir nokalpojis, bet jaunu pirkt negribas. Vai konkrētajā brīdī nevari atļauties. Tad virsmatracis var gan izlīdzināt gulēšanas virsmu, gan padarīt to tīrāku, svaigāku un higiēniskāku. Interesanti, ka, piemēram, amerikāņi, pērkot matraci, uzreiz iegādājas arī virsmatraci. Viņi negaida, kad dārgais matracis nolietosies, bet uzreiz pagarina tā mūžu, uzliekot virsmatraci. Ja arī tu nolemsi sekot viņu piemēram, tad ieteiksim tev Renew Eucalyptus, Hero vai Fresh virsmatraci.

Teltī un kempingos

Tikpat labi virsmatracis var izglābt situācijās, kad jāizgulda ciemiņi vai pašiem jādodas ceļā un paredzēta nakšņošana teltī, kempingā vai citviet, kur par guļvietas ērtumu neesi pārliecināts.

Ja uz matrača un dīvāna vari likt salīdzinoši plānāku virsmatraci, tad, gulēšanai uz grīdas, teltī vai citas cietas cirsmas, ieteicams izvēlēties kaut ko biezāku un stingrāku. Rekomendējamais virsmatrača augstums uz gulēšanai nepiemērotas virsmas ir 5 cm. Šādam nolūkam vari izmantot, piemēram Air, Fresh multizone vai Roll – Up Supreme virsmatraci.

Lai nakšņošanu teltī varētu izbaudīt par visiem 100%, neraizējoties par to, ka virsmatracis sasmērēsies vai samirks, vislabākā izvēle ir Roll – Up Supreme. Liekot ar mitruma atgrūdošo pusi uz leju, nebūs jāuztraucas par teltī radušos mitrumu. Bet, ja uz tā kaut kas izlīst, varēsi vienkārši paņemt lupatiņu, noslaucīt un būs tīrs.

Bērnu rotaļām uz grīdas

Un, ja tu zinātu, kā virsmatracis spēj atvieglot ikdienu mājās, kurās ir mazi bērni! Viņiem uzreiz ir pašiem savs rotaļu laukums! It īpaši mājokļos, kur izmantots lamināta, linoleja vai flīžu grīdas segums, kurš ir auksts un nepavisam nav piemērots, lai uz tā sēdētu, gulētu vai rotaļātos. Virsmatrači tam ir kā radīti! Vēl jo noderīgāki tie izrādās brīžos, kad bērniņš vēl neprot staigāt, tāpēc daudz laika pavada uz grīdas, mācoties velties, rāpot un spert savus pirmos solīšus. No praktiskā viedokļa labākā izvēle bērnu rotaļām ir Roll – Up Supreme virsmatracis, jo tas ir mitrumu atgrūdošs un viegli kopjams.

Ilgāk tīrs un svaigs

Citu virsmatraču kopšanu atvieglo noņemamie un mazgājamie pārvalki. Tajos nemanāmi iestrādāti rāvējslēdzēji, kas nepieciešamības gadījumā ļauj pārvalku ērti noņemt un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā. Šis ir viens liels, svarīgs iemesls, kāpēc vismatracis noder arī uz matrača (nevis tikai uz neērtiem dīvāniem vai izbraukumos). Tā matračus ilgāk iespējams uzturēt tīrus, svaigus un higiēniskus.

Iemesli, kāpēc izvēlēties virsmatraci: