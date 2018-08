Tuvojoties jaunajam mācību gadam, visapkārt runā par to, kāda vide bērnam nepieciešama skolā un mājās, kā izvēlēties īsto mugursomu vai rakstāmgaldu un cik daudz laika vajadzētu pavadīt, pildot mājasdarbus. Bet cik daudz tu zini par to, kā iekārtot bērna guļamistabu, lai viņš katru nakti pilnvērtīgi izgulētos un ik rītu dotos uz skolu lieliskā noskaņojumā?





Sava sapņu telts gultā

Nav noslēpums, ka daudziem bērniem nepatīk iet gulēt. Galvenokārt jau tāpēc, ka viņiem tas šķiet garlaicīgi. Bet kā padarīt gulētiešanu par aizraujošu rituālu?

Bērniem vienmēr ir patikušas mājiņas vai teltis, kurās viņi var uzburt savu sapņu pasauli. Viens no veidiem, kā gulētiešanu padarīt interesantāku, ir aprīkot bērna gultu ar tā saucamo gultas telti – tas ir ideāls veids, kā izolēties no apkārtējās vides, ja nav pašam savas istabas. Tā ir kā maza pasaule, kurā valda miers un tādēļ bērnam psiholoģiski ir vieglāk pārslēgties no aktīvā dienas režīma uz mierīgo. Gultas teltis mēdz būt ar dažādiem dizainiem – ļaujiet bērnam pašam izvēlēties motīvus, zīmējumus vai multfilmu varoņus, kas viņam vislabāk patīk.

Smaga sega ciešākam miegam

Tas, ka gultasveļas izvēli bērns bieži vien nosaka pats, ir skaidrs, tomēr, izvēloties segu, ir dažas lietas, ko ieteicams ņemt vērā. Segas mēdz būt dažādas – gan pēc svara, gan izgatavotā materiāla. Ir cilvēki, kuriem patīk smagas segas – visbiežāk viņu vidū cilvēki, kuri naktīs nemierīgi guļ, daudz grozās vai nespēj iemigt. Ir ārsti, kuri pie smagām miega problēmām iesaka izvēlēties segas, kas ir līdzvērtīgas 10% no paša svara + 0.5kg. Tātad cilvēkam, kurš sver 70kg, jāizvēlas 7.5kg smaga sega. Maigais un vienmērīgais spiediens, ko rada smaga sega, stimulē laimes hormonus un palīdz relaksēties visas nakts garumā.

Spilveni visur un visapkārt

Guļamistabā, protams, neiztikt bez spilveniem. Atkarībā no bērna vecuma, tiem mājās var atrast visdažādākos pielietojumus – ne tikai liekot tos zem galvas.

Piemēram, ja bērns pirmsskolas vecumā guļ gultiņā, kurai nav aizsargmaliņu, un naktī mēdz daudz grozīties un nemierīgi gulēt, vecāki bieži vien izvēlas uz grīdas, blakus gultai, sarindot labi daudz spilvenu, lai gadījumā, ja bērns, naktī grozīdamies, izkristu no gultas, tad nesasitos.

Lielāki bērni un arī pieaugušie, kuri guļ uz sāniem, dažkārt spilvenu liek starp kājām, tā jūtoties ērtāk. Un pat fizioterapeiti iesaka, ka tā iespējams panākt labu balansu starp gurniem un locītavām. Veikalos nopērkamie mazie atbalsta spilventiņi paredzēti spiediena mazināšanai dažādās ķermeņa zonās, kā arī diskomforta un saspringuma mazināšanai – to var likt zem kājām, vidukļa, rokām vai kakla.

Savukārt citi spilvenus izmanto barjeras veidošanai – piemēram, ja gulta ir novietota pie sienas un naktī ik reizi pamosties, kad ar pliku miesu pieskaries sienai. Gar gultas malu salikti spilveni šo problēmu atrisinās.

Tikai atceries – lai gulēšanas vide būtu higiēniska, spilvenus ieteicams mainīt reizi 2 gados. Pa šo laiku tajos sakrājas gana daudz putekļu un citu netīrumu, kurus nav iespējams izmazgāt.

Svarīgākā izvēle – matracis

Bet pati svarīgākā, protams, ir matrača izvēle. Laikā, kad bērna ķermenis vēl tikai veidojas, ļoti rūpīgi jāizvērtē visas matrača īpašības – cik stingrs vai mīksts tas ir, cik labi balsta muguru, vai ražošanā izmantoti elpojoši materiāli utt. Būtiski ir arī tas, vai matrača pārvalks ir noņemams un mazgājams. Īpaši svarīgi tas ir bērniem, kuri cieš no alerģijām vai astmas. Ja pārvalks ir noņemams un mazgājams, tad vieglāk ilgstoši uzturēt higiēnisku vidi. Ja ražotājs to nav paredzējis, tad lieliski noderēs matraču aizsargpārklāji – tos var vienkārši piestiprināt pie esošā matrača un mazgāt, cik bieži vien nepieciešams.

Vispārīgi ieteikumi veselīgam miegam:

Blociņš un pildspalva pie gultas.

Pirms miega pa galvu šaudās dažādas domas, kuras traucē aizmigt. Lai no tā izvairītos, turi pie gultas blociņu un pildspalvu un pieraksti visas idejas. Tad par tām vairs nebūs jādomā.

18 grādu temperatūra.

Guļamistabā jābūt mērenai temperatūrai - nedrīkst būt ne pārāk auksts, ne pārāk karsts. Vairums cilvēku jūtas labi, guļot 17 – 18 grādu siltā istabā.

Tumsa.

Tumsā ķermenī izdalās tā sauktais miega hormons – melatonīns, kas palīdz atslābināties un aizmigt. Gaisma tam traucē, tāpēc guļamistabā ieteicama pilnīga tumsa.

Bez TV, datora un telefona.

Guļamistabai ir jābūt miera zonai. Visām tehniskajām ierīcēm (televizoram, datoram, planšetei, telefonam) jābūt izslēgtām vai vislabāk – jāatrodas ārpus istabas. Šo ierīču lietošana būtu jāpārtrauc vismaz stundu pirms miega, lai netraucētu darboties organisma bioloģiskajam pulkstenim.

Ausu aizbāžņi vai baltais troksnis.

Cilvēkiem, kuri ir īpaši trauksmaini un pamostas pat pie visniecīgākajām skaņām, ieteicams lietot ausu aizbāžņus. Laba alternatīva ir arī baltais troksnis – vienmērīga, dobja skaņa, kura nomierina un palīdz iemigt.

Silts dzēriens.

Ja ir problēmas iemigt, pirms miega ieteicama silta vanna un silts dzēriens – piens vai tēja. Nomierinošs efekts piemīt arī dažādām ēteriskajām eļļām, piemēram, lavandai.

