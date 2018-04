Pasaules leģendārā amerikāņu blūza roka grupa "The Dire Straits" "Experience world tour 2018" ietvaros uzstāsies ar savu vienīgo koncertu Siguldas pilsdrupu estrādē 3. augustā.

Divu stundu ilgajā koncerta priekšnesuma grupa kopā ar saviem faniem un mūzikas baudītājiem, izdziedās "Dire Straits" leģendārākos grāvējus un pasaules populārākos hitus un balādes: "Sultans of Swing", "Money for Nothing", "So Far Away", "Brothers in Arms", "Walk of Life", "Romeo and Juliet", "Tunnel of Love", "Telegraph Road", "Your Latest Trick", "Why Worry" un daudzus citus hitus.

Brīvdabas estrādē, kad iestājas saulriets, ikviens koncerta apmeklētājs varēs izbaudīt īpašu, nostalģijas apveltītu siltā vakara atmosfēru, baudot gardus kokteiļus un pakavējoties jaunības atmiņās ar saviem tuvajiem un draugiem. Tā būs kā laba dāvana ikvienam koncerta apmeklētājam!

