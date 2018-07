Biroja vadītāja Jana Tramdaha (46) no Tukuma atklāj, kā īsā laikā viņai izdevies zaudēt 23 kilogramus liekā svara. Sieviete ir sajūsmā, jo atgūts ne vien lielisks augums, bet arī jauneklīgs izskats!

– Kāda bija tava iepriekšējā tievēšanas pieredze?

Kā jau daudzas sievietes, iepriekš biju izmēģinājusi dažādas tievēšanas metodes. Visas kā viena aizliedza ēst konkrētus produktus un baudas no tāda ēdiena nebija nemaz. Ņem tik un mocies, bet beigās noturīgu rezultātu tāpat nav. Retu reizi pirms svētkiem sanāca nomest kādu lieko kilogramu, tomēr ilgtermiņā tas nestrādāja – liekie kilogrami beigās tāpat atgriezās un vēl ar uzviju.

– Kāda bija tava motivācija notievēt tieši tagad?

Liekais svars nemanot pieauga dienu no dienas, un to vislabāk varēja pamanīt fotogrāfijās. Ar šausmām skatījos katru jaunāko fotogrāfiju, bet pēdējais piliens bija atklāsme, ka nevaru vairs normāli, bez piepūles pakustēties. Viss liekais kratījās un sajūta bija pretīga, nemaz nerunājot, cik slikti tas izskatījās no malas. Ar to samierināties nebiju gatava!

– Kā tu uzzināji par Stokholmas diētu?

Internetā pamanīju ziņu par pazīstamu kaimiņu puisi, kurš ar Stokholmas diētu bija sasniedzis lielisku rezultātu un stāstīja par savu pieredzi. Tas izgaisināja jebkādas šaubas. Nodomāju – ja jau viņam izdevās, tad noteikti izdosies arī man.

– Kā veicās ar diētas ievērošanu?

Stokholmas diētas mājaslapā godīgi aizpildīju testu un jau drīz epastā saņēmu savu uztura plānu. Stingri ievēroju visus nosacījumus, jo gribēju pēc iespējas ātrāk atkal izskatīties un justies labi. Ļoti patika, ka nebija jādomā, ko gatavot ēst. Stokholmas diētas piedāvāto recepšu ēdieni bija ļoti gardi, turklāt ikvienā veikalā varēju nopirkt visus nepieciešamos produktus. Kopumā esmu zaudējusi 24 liekos kilogramus un šāds rezultāts arvien saglabājas. Pateicoties Stokholmas diētai, esmu kļuvusi slaida un ar prieku varu skatīties spogulī. Vēl nekad neesmu jutusies tik enerģiska un laimīga!

– Ko tu ieteiktu cilvēkiem, kuriem joprojām ir liekais svars?

Noteikti ir vismaz jāpamēģina visiem, kas vēl šaubās! Es esmu dzīvs piemērs tam, ka Stokholmas diēta strādā un nekā neiespējama te nav. Sāc jau šodien un beidzot piepildi savu sapni par slaidu un skaistu augumu!

