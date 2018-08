Daugavpilietes, tirdzniecības nozares darbinieces Ritas uzvara loterijā, iespējams, nav vienkārša sakritība – Rita noteikti ir dzimusi laimes krekliņā, jo loterijās piedalās bieži un ne reizi vien tajās ir ieguvusi laimestus.

"Apbrīnojami, bet loterijas čeku izloze notika piektdienā, 13.jūlijā. Man visi teica, ka tas nav laimīgs datums un nav vērts cerēt uz kaut ko labu. Tomēr es ticēju veiksmei un tā arī piepildījās," teica Rita.

Priecīgo ziņu par laimēto automobili viņa saņēma ļaužu pilnā vietā.

"Tobrīd biju kopā ar meitu un sākumā nesapratu, par ko ir runa. Bet tad man atgādināja par dalību loterijā... Meita visu saprata ātrāk, un mēs devām vaļu pozitīvām emocijām, tomēr visvairāk savu prieku izbaudījām mājās kopā ar ģimeni," papildina Rita.

Bija ļoti patīkami redzēt neticami saviļņoto un patiesi laimīgo uzvarētāju. Balvu viņai pasniedza lielākās Latvijas mazumtirgotāju apvienības "Baltstor" valdes locekle Indra Granateka. Šī bija jau sestā loterija, kurā "Mego" un "Vesko" saviem pircējiem piedāvāja iespēju laimēt dzelzs rumaku – automobili.

"Ritas stāsts ir apliecinājums tam, ka vienmēr ir jātic labajam. Tad arī apkārtējie uzņems šo pozitīvo enerģiju, kas galu galā piesaista veiksmi. Kad cilvēks dalās savā priekā, šis prieks vairojas, un tas nes veiksmi ne tikai loterijā, bet arī jebkurā citā jomā," uzskata Аleksandrs Afanasjevs.

Šī gada "Lielā loterija" notika no 16. aprīļa līdz 8. jūlijam. Kļūt par tās dalībnieku varēja jebkura fiziska persona. Lai to izdarītu, vajadzēja "Mego" vai "Vesko" veikalā vienlaikus nopirkt divas loterijas preces un internetā aizpildīt anketu, norādot vārdu, uzvārdu, čeka numuru, veikalu, kur veikts pirkums un e-pasta adresi.

Šoreiz loterijā piedalījās zīmoli: "Bauska", "Ķekava", "Valdori", "Pik-Nik", "Magija", "Caparelli", "Pērle", "Vegetta", "Hanzas maiznīca", "Estrella", "Laima", "Selga", "Lipton", "Mangaļi", "Enjoy", "Kubuš", "Tymbark", "Domi", "Мелочи жизни", "Domestos" un "Cif".

"Mego" un "Vesko" loterijas pirkumu čeku skaits aug ģeometriskā progresijā. Ar katru gadu to ir aizvien vairāk. Šoreiz skaits pārsniedza 32 000. Protams, uz to mudina "Mego" un "Vesko" veikalu pircēju skaita palielinājums un loterijas lieliskās balvas. Šogad balvu fondu veidoja 186 dažādi laimesti – 100 "Mego" veikalu dāvanu kartes 25 eiro vērtībā, 50 interneta veikala "220.lv" dāvanu kartes 50 eiro vērtībā, 30 interneta veikala "Gandrs" dāvanu kartes 150 eiro vērtībā. Balvu fondā bija arī pieci tūrisma braucieni uz Spāniju, ko dāvāja uzņēmums "Interlux", tomēr ir skaidrs, ka ikviens cerēja laimēt automašīnu "Toyota".

Ģeogrāfiski aktīvākie loterijas dalībnieki bija rīdzinieki, t.i., 14 499 cilvēki (45% no dalībnieku kopskaita). Otrajā vietā ierindojās ventspilnieki – 2089 cilvēku (8%), bet līderu trijnieku noslēdza daugavpilieši – 1791 cilvēks (6%). Savukārt vismazāk veiksmei tic jēkabpilieši, vismaz pagaidām, jo viņu pilsētā loterijā piedalījās tikai 417 cilvēki. Starp citu, visvecākajam loterijas dalībniekam ir 88 gadi. Savukārt vispopulārākais dalībnieku vārds bija Zigmārs. Diemžēl neviens no Zigmāriem neuzvarēja. Tomēr skumt nav nekāda iemesla: rudenī startēs kārtējā "Mego" un "Vesko" "Lielā loterija 2018", kurā varēs piedalīties ikviens, kurš to vēlēsies. Gaidam pircējus mūsu veikalos. Veiksmīgus pirkumus!