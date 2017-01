Detoksikācija jeb dabīga organisma attīrīšana no kaitīgajām vielām un sārņiem ir efektīvs veids kā uzlabot imunitāti, sakartot gremošanas procesus un aktivizēt vielmaiņu. Kā arī risināt daudzas no lietām, kas traucē labi justies, tajā skaita arī samazināt lieko svaru.

Ja uz sevi vari attiecināt vienu vai pat visus no zemāk uzskaitītajiem simptomiem – tas visdrīzāk norāda uz to, ka organismam nekavējoties nepieciešama šada attīrīšana:

- hronisks nogurums

- liekais svars

- pasliktinās sejas ādas stāvoklis, āda kļūst pelēka, nespodra, veidojas maisiņi zem acīm

- rodas alerģiski izsitumi, akne, ekzēma

- samazinās imunitāte, rodas dažādas saslimšanas

- gremošanas un vēdera izejas problēmas

- veidojas celulīts

- galvassāpes

- bezmiegs

- depresija

- pasliktinās matu augšana

- trausli nagi

- slikta elpa

- nepatīkams ķermeņa aromāts

Organisma attīrīšana palīdz atbrīvoties no "nelāgajiem uzkrājumiem" organismā. Tie pastiprināti uzkrājas no neveselīga un mazvērtīga uztura, ne no dabīgām izejvielām ražotu dažādu kosmētisko un kopjošo līdzekļu lietošanas. Kā arī nepietiekamā izdzertā ūdens un fizisko aktivtāšu trūkuma ikdienā. Protams, savu artavu dod arī alkohola un tabakas lietošana.

Visi neizvadītie "atkritumi" kavē organisma darbību, veicina tauku uzkrāšanos un novājina imunitāti - liek justies un izskatīties slikti.

Jāzin, ka dabīgas organisma attīrīšanās pamatā ir sabalansēts un veselīgs uzturs, pietiekams izdzertā ūdens daudzums (ne mazāk kā 30ml uz 1 kg svara, sāls patēriņa samazināšana un šķiedrvielām bagātu produktu lietošana, ko pamatā var nodrošināt arī pietiekams apēsto dārzeņu daudzums ikdienā. Detoksikācijas kursa laikā ieteicams arī regulāri apmeklēt pirti vai iet siltā vannā, veikt masāžas, kā arī nevairīties no papildus fiziskajām aktivitātēm.

Efektīvam organisma attīrīšanās procesam ieteicams lietot dažādus dabīgus augu valsts produktus, kas sekmē attiecīgos procesus organismā. Viens nošādiem dabīgajiem preperātiem ir arī Figura Line "REFINE".

Dabas spēks organisma attīrīšanai

Figura Line "REFINE" ir unikāls, īpaši Latvijā dzīvojošajām sievietēm izstrādāts Ziemeļu dabas vielu komplekss, kas palīdz atbrīvoties no "nelāgajiem uzkrājumiem". Šīs kapsulas ir mūsdienu vienmēr aizņemtajam cilvēkam viena no ērtākajām un vienkāršākajām attīrīšanas metodēm. To sastāvā ir 10 dažādi ārstniecības augu ekstrakti, kas maigi, bet iedarbīgi attīra organismu, izvadot no tā toksīnus un šlakvielas.

Tajā esošo ārtniecisko augu ekstraktiem piemīt gan aknu, gremošanas sistēmas un vairogdziedzera darbību uzlabojošas īpašības, gan pretiekaisuma un vielmaiņu paātrinoša iedarbība. Kosas ekstraktam piemīt diurētiska iedarbība - tas palīdz izvadīt lieko šķidrumu no organisma. Bet sarkanais āboliņš ir stimulējošs līdzeklis, kas veicina pakāpeniskas labvēlīgas pārmaiņas ķermenī, uzlabojot vitamīnu un minerālvielu, kā arī organismam nepieciešamo uzturvielu uzsūkšanos.

