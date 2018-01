Jaunais gads un svētki ir aiz muguras. Daudziem sākas atskaišu un prezentāciju laiks, kad nepieciešams sagatavot informāciju par iepriekšējā gada rezultātiem un nākotnes plāniem. Pat tad, ja ar prezentācijām saskaraties regulāri, lielākajai daļai cilvēku tās, kā likums, saistās ar stresu.

Starp citu, nav nekāds brīnums, ka pēc statistikas glasofobija jeb bailes no publiskas uzstāšanās ir sastopama pat biežāk par bailēm no nāves*. Kā izvairīties no nevajadzīga satraukuma? Ja vien jūsu gadījums nav klīnisks, ir vērts ieguldīt laiku, lai sagatavotu veiksmīgu prezentāciju. Lūk, daži Rīgas Biznesa skolas Angļu valodas centra padomi efektīvai prezentāciju sagatavošanai un parādīšanai.

Kārtīgi pārdomājiet prezentācijas saturu un struktūru!

Daudzi sāk darbu pie prezentācijas uzreiz ar slaidiem. Taču patiesībā auditorija prezentāciju uztvers daudz labāk, ja mazliet laika veltīsit patiešām nepieciešamās informācijas atlasei un secības izkārtojumam. Cilvēka smadzenes dod priekšroku loģiskai un secīgai informācijas apstrādei, tāpēc nav vērts radīt saviem klausītājiem liekas neērtības.

Izvairieties no liekiem vārdiem!

Vēl viena izplatīta kļūda ir slaidā izklāstīt visu informāciju. Pārblīvēti slaidi apgrūtina informācijas uztveršanu. Turklāt klausītāji lasa ātrāk, nekā jūs runājat, tāpēc, ja vien nevēlaties, lai tie pārstātu klausīties, atstājiet uz slaidiem tikai galveno informāciju. Un vēl viens aspekts – kā zināms, attēls izsaka vairāk nekā 1000 vārdu, tāpēc, ja iespējams, teksta vietā izmantojiet attēlu vai ilustrāciju, droši atbrīvojoties no liekā teksta.

Nenomokiet auditoriju ar "PowerPoint" līdz nāvei!

Pārāk mazs fonts, pārblīvēti slaidi, neveiksmīgi izmantota animācija un dažādi efekti, pārāk spilgtas krāsas – šīs ir tikai dažas no nereti pieļautajām kļūdām. Neaizmirstiet, ka "PowerPoint", tāpat kā jebkura cita programma, ir tikai instruments. Prezentāciju gatavojat jūs!

Cieniet savus klausītājus!

Šis ir pats svarīgākais punkts. Ja neesat priekšnieks, kura runas laikā klausītāji nevar tā vienkārši aiziet, jūsu stāstītajam jābūt nozīmīgam un interesantam. Citādi klausītājiem tam nav vērts tērēt savu laiku. Auditorijai ir jābūt pārliecinātai, ka jūs, pirmkārt, zināt, par ko runājat (t. i., esat eksperts attiecīgajā jomā vai esat izpētījis konkrēto jautājumu), otrkārt, jūs esat ieguldījis pūles, lai sagatavotos (pārbaudīti dati, pārdomāti slaidi, pareizi uzrakstīts teksts), un, treškārt, jūs novērtējat iespēju dalīties ar informāciju (runājat ar entuziasmu, izskatāties atbilstoši situācijai).

Vai vēlaties iegūt zināšanas par uzstāšanos ar prezentāciju angļu valodā profesionāla un pieredzējuša pasniedzēja vadībā? RBS Angļu valodas centrs iesaka kursu "Efektīvas prezentācijas angļu valodā". Jaunais mācību semestris sākas jau 8. janvārī. Informācija par citiem centra kursiem ir atrodama šeit.

*http://nationalsocialanxietycenter.com/2017/02/20/public-speaking-and-fear-of-brain-freezes/